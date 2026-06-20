 “Del campo y para el campo”, el proyecto de reciclado y economía circular del CEPT 15 EL Chaja obtuvo el primer premio en la provincia

1.er Desde la comunidad eductiva del CEPT 15 Paraje El Chaja hicieron conocer que una delegacion de alumnos participo de Expo Voces, y manifestaron que «Con enorme orgullo compartimos que, en el marco del Encuentro Regional de Voces Adolescentes “EXPO-VOCES 2025”, nuestro proyecto obtuvo elPremio entre 71 proyectos participantes, de la comisión n°3.

La Expo reunió proyectos preseleccionados por universidades nacionales con sede en la Provincia de Buenos Aires, lo que hace que este reconocimiento tenga un significado muy especial para nuestra comunidad educativa. http://elregionaldigital.com.ar/wp-content/uploads/2026/06/AQOHfjLEIHKdUgwJ-TON6LG8cb4xPJ_iB6sRxMDEaRw9G3LNqptx_W_vph6bvwcCflwftvdqmYkdTIldOy7T_hndyiEYB8kp1QWMumwp4OE5JA.mp4

Este logro es fruto del compromiso, la dedicación y el trabajo colaborativo de nuestros estudiantes, docentes, familias y comunidad, quienes demostraron que las ideas que nacen desde el territorio pueden generar un impacto real y transformador.