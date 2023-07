Del 9 al 11 de agosto: Letra C el predominante del 31º Congreso Aapresid

“Con nueve ejes temáticos que van desde la salud del suelo, cambio climático global, la bioeconomía, biotecnología, lo regulatorio, nuevas técnicas con edición génica. Vamos a encontrar el eje que tiene que ver con manejo de cultivo con ciencia empíricas de distintos productores socios y no socios, la agro ecología y por cierto el Carbono, será lo que va a contener en materia de charlas, nuestro 31º Congreso de Aapresid, que se realizará del 9 al 11 de agosto, en la ciudad de Rosario, subrayo el Director Adjunto del programa Prospectivas de Aapresid, Nicolás Bronzovich, en dialogo con El Regional Digital.

“Venimos a hacer justicia porque el Congreso finalmente tiene como lema y motivo la letra C, el elemento de vida el carbono, queríamos que sea solo la letra C en el centro del Congreso o el foco del Congreso”, explico y agrego, queremos honrar nuestra historia, nuestro metie en la sustentabilidad, que siempre estuvo haciendo foco en el carbono, por lo que nos parecía que teníamos que ser nosotros, que ahora el Carbono está en la agenda mundial , y pusiéramos en un congreso la letra C, resalto Bronzovich en un impase de la reunión ejecutiva de Aapresid que se celebró en 9 de Julio.

El directivo de Aapresid defendió este objetivo señalando “desde nuestros inicios nosotros cuidamos el carbono, no por el valor que tiene o por la potencial apertura hacia negocios, o agregado de valor, sino que lo cuidamos porque es un elemento de vida, sobre todo en el suelo”, explico.

Otro argumento que dio a conocer Bronzovich sobre la letra C del Congreso de Aapresid es que “estamos haciendo justicia por aquellos fundadores que vieron que hacía falta cambiar

10.000 años de tradición de labranza por una nueva labranza, que cuidara el carbono y hoy treinta y pico 40 años después de esa fundación, de ese camino que iniciaron ellos, nosotros venimos a contar esto que sabemos cómo hacerlo, aprendimos mucho y queremos abrirlo a la sociedad porque tenemos claro que hoy está en agenda porque además tiene otro valor el carbono, puntualizo.

El 31º Congreso Aapresid volverá a ser en el Centro Metropolitano de Rosario, allí se vincularán miles de asistentes y empresas dispuestas a fortalecer esa relación en pos del objetivo que busca el congreso, sociabilizar y ver al carbono

Bronzovich adelanto que este nuevo encuentro de Aapresid tendrá varios espacios de encuentro entre asistentes, con un hall y un patio comercial nutrido con distintos oferentes de tecnologías muy diversos, y que van sorprender por parte de proveedores de insumos y tecnologías.