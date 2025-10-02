Del 2 al 5 de octubre: Hoy inicia la 128º Expo Rural de 9 de Julio: Jornada ganadera, Aula Aapresid, charlas, empresas, comercios y una variada oferta gastronómica

Los nuevejulienses entramos esta semana en #ModoExpoRural ya que desde hoy jueves 2 y hasta el domingo 5 toda la agro industria, ganadería, comercios, artesanías, huerta, tambo, charlas, concursos y distintos encuentros, además de centenares de familias se darán cita en la 128ºExpo Rural para disfrutar cuatro excelentes días.

Jornada Ganadera

Con un variado programa de propuestas; hoy jueves 2 desde las 9:30hs de la mañana y hasta entrada la tarde se dará la jornada ganadera, con dos charlas, por un lado, la Lic. Eugenia Brusca del departamento Interno del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, con una charla sobre mercados, consumos, el trabajo del IPCVA, y el mensaje a jóvenes en la carne.

Luego desde la Asociación Angus; Ignacio Harris se abocará en una charla teórica practica a transferir conocimientos sobre el juzgamiento de hacienda y que criterios tener.

A las 11:30hs., el propio Harris, procederá a realizar el concurso de novillos, para luego ir con la entrega de premios y cierra con un almuerzo para productores y técnicos asistentes.

Aula Aapresid, Huerta y tambo en vivo

En paralelo la primera jornada tendrá el despliegue de Aula Aapresid, un programa que lleva un mensaje en cómo se producen las materias primas (cultivos), que luego se convierten en alimentos, los alumnos, que según informaron hay unos 600 inscriptos, además de llevarse un didáctico mensaje, guiado por alumnos de la Escuela Inchausti y del CEPT 15 El Chajá los orientan en la Huerta, el espacio de la granja y el tambo en vivo que se desarrolla por la mañana y por la tarde.

En la huerta el visitante podrá apreciar el trabajo conjunto entre alumnos del CEPT 15 el Chajá y el INTA 9 de Julio

Destacada exposición de empresas y comercios

Quienes se adelantaron y visitaron la muestra en plena preparación ayer miércoles, coincidían lo linda que esta la exposición por el nivel de expositores, donde cuatro de las principales marcas de tractores y cosechadoras están en la exposición. Se podrá conocer la línea de tractores que una empresa local ha importado con nombre propio, líneas de automóviles, implementos agrícolas, camiones, casillas, el stand municipal, ademas una empresa expone los denominados UTV, vehículos 4×4 para todo tipo de terreno, incluso para las labores del campo.

Gastronomía: Aplausos para el asador

Sin duda los aplausos también se lo llevaran quienes hacen el Patio Gastronómico, empresas locales que ponen lo mejor de su gastronomía para disfrutar con familias y amigos al medio dia, a la tarde o en la noche, ya que hay un horario especial para ello.