Cuatro años de sequia bestial: La acción hay que hacerla en los años secos

El marco de la jornada que organizo en 9 de Julio, Sociedad Rural Argentina tuvo la exposición de tres productores rurales del distrito que sufren como tantos otros el flagelo de la inundacion y con ello el colapso de la infraestructura vial y de canales.

Tomas Bond, cuyo establecimiento esta en el Cuartel V ( La Niña), dialogo con El Regional Digital y si bien reconoció que tanto el como productores vecinos no tienen caminos para entrar o salir, y lo producido no lo pueden sacar, situación que también se da en un alto numero de productores rurales que no pueden aprovechar lo que produjeron.

Bond, lamento que a esta altura la acción no se puede dar, hubo cuatro años de sequia bestial, y era cuando había que hacerlo, expreso.

Esta y otras consideraciones sobre la situación hidrica en el distrito, Tomas Bond la dejo en el dialogo con El Regional Digital y que se pueden visualizar en el video.