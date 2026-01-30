Cuando el esfuerzo recompensa: Ovación, plaqueta y abrazos, lo que no se vio de la vuelta de Nacho Fernández al Monumental
El encuentro entre River y Gimnasia fue muy especial para Ignacio Fernández. El refuerzo tripero tuvo su regreso, tras dos meses, al estadio que hasta hace no mucho tiempo fue su casa y por eso fue distinguido con una plaqueta, una camiseta, con su familia presente y saludos por doquier.
Nacho Fernández tuvo su noche especial en el Monumental. Si bien el volante dejó en claro que es hincha del Lobo y mostró su emoción al regresar al conjunto tripero, dejó su huella en el club de Nuñez ya que jugó más de ocho años, con 315 partidos, 42 goles y diez títulos; además de ser protagonista de la final de Madrid ante Boca.
El volante desde su llegada al estadio Monumental comenzó a vivir un momento especial, saludando a cada uno de los empleados a los que se cruzó a su paso, desde la bajada del micro hasta el final de la entrada en calor.
Ya en la previa del encuentro se vivió el momento mas emotivo cuando la dirigencia millonaria le entregó una plaqueta como reconocimiento -además de una camiseta-, ante la atenta mirada de su familia que también ingresó al campo de juego del Monumental.
Mientras Nacho era reconocido, la pantalla gigante del Monumental exhibió un video con los logros del volante en el equipo Millonario que finalizó con una foto con la Copa Libertadores 2018, que hizo explotar a los hinchas, quienes ovacionaron al ahora capitán tripero.
Tras el partido el jugador afirmó: “Es especial volver acá, siempre me genera emociones. Pude volver a entrar con mi hija con otra camiseta, con la camiseta que quiero. Traté de disfrutarlo de la mejor manera”, para luego retirarse con el plantel albiazul, no sin antes sacarse fotos con algunos hinchas del conjunto local que rondaban la zona.