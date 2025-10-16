CPR 9 de Julio informa de la labor de control en rutas por transporte de productos agropecuarios

Desde el CPR 9 de Julio informaron que además de colaborar con dependencias de Policía Comunal 9 de Julio y de la SUB DDI Bragado, tal el caso de un allanamiento, informado por este Portal en calle Garmendia al 900, también detallaron que se continúa con arduas tareas en el ámbito rural, con el fin de llevar mayor prevención y tranquilidad a los vecinos de este partido, donde de manera diaria se proceden a realizar diferentes identificaciones e infracciones de ser necesarias, en el caso del transporte de productos agropecuarios.

En caso de constatar anomalías o faltantes a la ley, e le da intervención al Ministerio de Desarrollos Agrarios, Oficina de Senasa Regional y Local, Juzgado de Faltas y demás entes de regularización municipal.-

Por último, personal de este CPR insta a la población que se ponga en conocimiento a esta dependencia de todo tipo de situación que conlleve a desalentar todo tipo de ilícito y faltas en general, pudiéndolo hacer de manera personal a este CPR 9 DE JULIO o a los abonado tel 2317-432955 o 2317-431100, o en caso de emergencias servicio *911.-

Fdo. Oficial

Subinspector Martinelli Evangelina, Jefe Interino del Comando de prevención rural 9 de Julio.-