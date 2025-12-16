Cooperativismo solidario: remataron un queso gruyere de 100 kilos y donaron lo recaudado. Se vendió en mas de 6 millones de pesos

El viernes 5 de diciembre, en el marco de una jornada escenificada en el polideportivo de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral se realizó el remate de un enorme queso gruyere o fontina de 100 kilos, que se iba porcionando y vendiendo simultáneamente.

Se sumaron al evento productores y vecinos de esa localidad, ubicada a unos 20 kilómetros al oeste de Villa María; y todo lo recaudado fue a beneficio del Hospital Municipal Dr. Alfredo García.

El martillero fue el reconocido Leandro Favole de la firma Scaglia quien en menos de media hora vendió la totalidad del producto en pociones de 3, 4 y 5 kilos. Se logró recaudar más de 6 millones de pesos, que serán destinados íntegramente al fortalecimiento del centro de salud.

Oscar Accastello, maestro quesero de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral explicó cómo se trabajó con el queso que -de acuerdo al código alimentario- puede nominarse como Gruyere o Fontina y plantea un gran desafío en la cantidad y calidad de ojos que tiene que mostrar el producto para certificar su elaboración con leche de calidad y bajo normas de buenas prácticas de manufactura.

Desde la Municipalidad expresaron un agradecimiento especial a la Cooperativa Agrícola, por su organización y su compromiso permanente con Arroyo Cabral, y a cada productor que aportó su trabajo para hacer posible este logro. Así lo remarcó el intendente Raúl Mariscalchi en diálogo con TodoLecheria.