Consejo Escolar: Se incorporo desayuno y merienda en las Escuelas Tecnica de la Ciudad

El Consejo Escolar tiene el agrado de informar que durante el mes de octubre se alcanzó un importante logro: por primera vez en este distrito todas las escuelas cuentan con servicio de desayuno / merienda a partir de las gestiones realizadas por este Consejo Escolar donde se incorporaron las únicas dos instituciones que a la fecha no poseían, la EEST N° 2 y en la EET N° 1 (ex CEAT).

Asimismo con la apertura del comedor del mediodía en la Escuela Secundaria N° 8 “Gral José de San Martín” se pudo dar respuesta a los alumnos del turno mañana y turno tarde, ya que en dicha institución funcionaba el comedor solamente para los alumnos del turno vespertino.