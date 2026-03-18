Congreso Maizar: El potencial ya no alcanza. Toca ejecutar
El próximo 27 de mayo de 2026, el Complejo Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires será sede de la 20ª edición del Congreso MAIZAR.
Bajo el lema “Del potencial a los resultados”, el encuentro reafirma su lugar como el principal ámbito de encuentro, coordinación y proyección estratégica de la cadena del maíz y del sorgo en la Argentina.
En un contexto global atravesado por una alta volatilidad económica y geopolítica, la edición 2026 propone ordenar prioridades y acelerar decisiones. La cadena ya demostró su capacidad de adaptación; el desafío ahora es transformar esa fortaleza en más inversión, más agregado de valor en origen y más empleo de calidad a lo largo y ancho del país, generando al mismo tiempo nuevas oportunidades de negocios y mayor eficiencia para las empresas de cada eslabón.
El Congreso MAIZAR se consolida como el espacio donde los principales actores de la cadena se encuentran para alinear prioridades y convertir diagnósticos técnicos en decisiones estratégicas.
La jornada estará orientada al trabajo concreto: identificar los cuellos de botella que frenan el desarrollo, priorizar políticas públicas, impulsar nuevos liderazgos y generar condiciones para destrabar inversión y transformación productiva.
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