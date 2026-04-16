Confirman clases con normalidad este viernes en Escuela Tecnica

Luego del episodio generado por la aparición de un mensaje intimidatorio en un baño del establecimiento, se confirmó que este viernes 17 habrá actividad educativa normal en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2.

Conforme pudo conocerse tras la amenaza se activo un protocolo tal como informo la Inspección Distrital de Educación, que además de la correspondiente denuncia, también se dio aviso a la autoridad de policía local.

En ese marco, en dialogo con el Jefe de la Policía Comunal de 9 de Julio, Comisario Inspector Carlos Barrena, este informo a El Regional Digital, que la policía se dispuso al protocolo de acción ordenado por la autoridad de educación de la provincia ante un caso de intimidación, e informo que este viernes se contara con presencia de seguridad policial tanto en el interior como en el exterior del edificio, con el objetivo de garantizar tranquilidad a estudiantes, docentes y familias.

También varios establecimientos educativos contara con un patrullaje policial según la cuadricula, detallo ante la consulta de El Regional Digital.

En tanto, el hecho ya se encuentra en manos de la Justicia, que interviene para investigar el origen del mensaje amenazante que generó preocupación en la comunidad educativa.