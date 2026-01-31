Con rafagas de hasta 80kms/ha, un temporal de viento y lluvia causo destrozos en chivilcoy

Un arduo trabajo desplegaron los Bomberos Voluntarios de Chivilcoy como consecuencia de la fuerte tormenta que se abatió sobre la ciudad, minutos despues de las 19hs., con un intenso viento y abundante lluvia donde en tan solo 20 minutos se registraron 25 mms de lluvias y rafagas de 80kms/ha., donde en pocos minutos, genero múltiples emergencias en distintos puntos.



Según se informó, los servidores públicos debieron intervenir en varias situaciones derivadas del meteoro. Entre ellas, acudieron al Centro Universitario Chivilcoy por la voladura de un techo en la casa de estudios.



Además, asistieron a los ocupantes de un vehículo que quedó detenido por la gran cantidad de agua sobre la calzada, en la intersección de Urquiza y Tres de Febrero.



En otro operativo, evacuaron a personas de una vivienda ubicada en un sector de calle Suipacha, afectada por el ingreso de agua. También intervinieron por un cortocircuito en un transformador, en Bouchardo al 400.



Por otra parte, la caída de un cable de media tensión en el Acceso Eva Perón provocó un corte de energía eléctrica que dejó sin luz a miles vecinos de la zona norte de la ciudad sin luz ni agua.

fuente e imagnes: chivicloy al dia / La Razon de chivilcoy