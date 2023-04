Con Macri a la cabeza, el PRO salió a cuestionar a Rodríguez Larreta por las elecciones concurrentes, entre ellos el Diputado Vivani

El ex mandatario Mauricio Macri lideró una oleada de cuestionamientos que recibió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, de parte del sector más duro del PRO por su decisión de impulsar este año elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires.

«Qué profunda desilusión», expresó Macri, antes de que Patricia Bullrich, actual presidenta del partido amarillo, acusara a Rodríguez Larreta de manipular las reglas electorales cuatro meses antes de las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) previstas para el próximo 13 de agosto.

«ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos», subrayó Bullrich en la red social Twitter y recordó, adjuntando incluso un video de noviembre del año pasado, cuando el alcalde porteño aseguraba que «está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa».

Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

La también precandidata presidencial del PRO, como Rodríguez Larreta, afirmó en el mismo sentido: «Hoy, él manipuló las reglas electorales en la Ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones». Y agregó: «Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro«.

«Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar«, aseveró Bullrich, después de que tanto Macri como la diputada nacional María Eugenia Vidal, otra aspirante a competir por la Presidencia de la Nación este año, cuestionaran también la decisión del jefe de Gobierno.

La ex gobernadora bonaerense recurrió incluso a una frase propia del ex jefe de Estado y líder del PRO para criticar a Rodríguez Larreta: «Somos el cambio o no somos nada», dijo, luego de que el alcalde de la Ciudad oficializara la modalidad de votación prevista para este año en el distrito porteño.

«El PRO y el JxC (Juntos por el Cambio) que le prometimos a los argentinos no es este», remarcó la legisladora nacional. «No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada», insistió. Minutos más tarde, Macri retuiteó el mensaje de Vidal y expresó, en la misma red social: «Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión».

En la cuarta Sección Electoral, el Diputado Mauricio Vivani, uno de los que esta trabajando arduamente por la candidatura de Diego Santilli y apoyando la pre candidatura de Horacio Rodríguez Larreta junto a los intendentes Mariano Barroso ( 9 de Julio) y Pablo Petrecca (Junin), acompaño un tuit de Mauricio Macri, manifestando «Todos desilusionados estamos» y sumo varios tuits mas en su cuenta de twitter.

https://twitter.com/mavivani/status/1645453960029827074?s=20

Vviani ya había advertido el pasado domingo cuando se conoció la jugada política que podría plantear Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, señalando «Esta vez se paso un límite del cual va a ser muy difícil volver, por que los Argentinos justamente lo que necesitamos en el futuro son reglas claras y duraderas y no arreglos a espalda del pueblo.»

https://twitter.com/mavivani/status/1645171272341397505?s=20