Con 14 clubes participantes se juega la 10ma Copa Sanmartiniana desde este jueves 20

Por la cantidad de equipos participantes de la 10ma Copa Sanmartiniana 2023, la competencia habrá de comenzar sus partidos por zona, este jueves 20 a las 13 hs con dos partidos de la categoría 2010, que utilizaran la cancha del Estadio Santiago Noel Baztarrica y el césped de la cancha Auxiliar, Salvador Marrafino.

De esta manera darán inicio al torneo “santo”, Atlético 9 de Julio A vs. Libertad, mientras que, en la cancha auxiliar, lo harán San Agustín vs. Once Tigres A.

De la máxima categoría participan 14 equipos divididos en cuatro zonas, por su parte la categoría 2012, lo hacen 16 equipos, lo mismo la 2010 con 16 participantes, estas dos últimas categorías juegan desde el viernes 21.

Además, a las 13hs del viernes 21 se hará la inauguración oficial del torneo sanmartiniano, y el cierre de la copa será el domingo 23, luego de que a las 17hs se juegue la final.

Los equipos

Participan los equipos de Once Tigres (ultimo Campeón), Atlético 9 de Julio, Libertad, San Agustín, El Fortín, San Martin, French, Dudignac, Deportivo Casares, Progreso de Juan José Paso, Agustín Álvarez, Defensores del Este, Arenales FC y Bragado Club.

Partidos de este jueves 20

13 hs Atlético 9 de Julio A – Libertad A Cancha 1

San Agustín – Once Tigres A B Cancha 2

14 hs Atlético 9 de Julio B – San Martin Interzonal Cancha 1

15 hs Once Tigres A – El Fortín B Cancha 1

16 hs Once Tigres B – Atlético 9 de Julio B D Cancha 1

17 hs French – Atlético 9 de Julio A A Cancha 1