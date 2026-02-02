Comenzó el curso de programación de robótica para niños y adolescentes

La Municipalidad de Nueve de Julio dio inicio hoy al curso básico de programación y robótica destinado a niños y adolescentes de entre 8 y 15 años, una propuesta orientada a introducir a los participantes en el mundo de la tecnología, la lógica y la innovación.

La actividad comienza con dos grupos: uno en el turno mañana, a las 9 horas, y otro en el turno tarde, a las 18 horas. El curso está organizado en ocho encuentros, con una duración de tres horas cada uno, y propone un recorrido introductorio por contenidos clave de la robótica y la programación.

Durante el desarrollo de la capacitación, los participantes abordarán nociones de introducción a la robótica y la programación, pensamiento lógico y algorítmico, programación visual mediante Scratch, robótica con kits educativos, programación con Ardublock y la realización de un proyecto final, que permitirá aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por la Municipalidad de Nueve de Julio para promover el acceso temprano a habilidades tecnológicas, fomentando la creatividad, el aprendizaje activo y el desarrollo del pensamiento crítico en niños y adolescentes del distrito