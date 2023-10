¿Colectivos eléctricos para Córdoba?

“Los vehículos serán eléctricos, compartidos, conectados y autónomos”, asegura el Profesor Arquitecto Miguel Angel Bravo, fundador de Bravo Motor Company, empresa con sede en California dedicada al desarrollo de vehículos eléctricos.

Bravo estuvo disertando en el Congreso CREA Cordoba Norte del pasado viernes, y en un mano a mano con El Campo Hoy resumió los ejes de su visión sobre el campo, la industria y el futuro productivo de Córdoba y de Argentina.

«Soy profesor investigador y a la vez emprendedor, es una doble vida, pero quizás esa es la característica del grupo que creé», inició diciendo, en referencia a cuando tomó la decisión de emigrar a California 20 años atrás, cuando nadie hablaba de vehículos eléctricos. «Ahora todos hablan de Elon Musk», sostuvo con ironía. Hoy, el grupo lo componen 750 inversores emprendedores de 20 países en un sistema de economía compartida.

Eléctricos, compartidos, conectados y autónomos. El futuro es hoy.

Cadenas oxidadas

Yendo a sus palabras, enfatizó la relevancia de las cadenas de valor, que muestran un déficit de la balanza para los productores que están pagando las ineficiencias de todo el sistema. «El cluster automotriz de Córdoba tiene 25.000 empleados, y fabrican cajas de cambio, pero los vehículos eléctricos no las usan. Por eso, el campo está golpeado por los impuestos altísimos y por una matriz ineficiente».

Bravo agradeció la invitación a un evento disruptivo. «Siempre digo que estos eventos son fundamentales, porque es una manera de reunirnos aquellos que tenemos alguna sensación de comunidad, de afinidad, en definitiva». Y aclaró que hay una estadística muy clara, que muestra que sólo el 3% de la población mundial es de emprendedores.

«De allí que tenemos mucha más afinidad en estos lugares de networking, donde podemos compartir nuestra experiencia y tratar de ayudar a otros. Yo soy más del rubro metalmecánico, del plástico y de la industria automotriz, con lo cual está muy bueno acercarnos a los emprendedores del campo».

A la hora de analizar el sistema de fondo, fue al hueso.

Y cuantificó afirmando que en los últimos 20 años la industria automotriz fue deficiente en U$S 75.000 millones. «Estamos hablando de una vez y medio de crédito de FMI; mientras que en estos últimos tres cuatro años, el campo puso U$S 85.000 millones. Entonces, lo que necesitamos, es un proyecto de país»

Según Bravo, «como estamos en Córdoba también me preocupa, que es unos clusters más importantes del mundo en cajas de cambio y los vehículos eléctricos que nuestra especialidad no tienen cajas de cambio. También inclusive desarrollan partes y motores de combustión interna aquí en Córdoba. Y bien se sabe que al año 2030-2035 no se van a poder exportar más. Entonces es fundamental empezar a repensar como proyecto de país esta relación entre el campo y el agro: liberar todo su potencial exportador».

El «Elon Musk Argentino». Miguel Bravo tiene claro el futuro de la matriz de transporte.

Apoyo oficial

Bravo admite que ahora cuentan con el apoyo de la Oficina de Desarrollo Económico del gobernador de California (que es la quinta economía mundial). «El Valle Central es uno de los Valles agrícolas más grandes del mundo, y ahora también estamos en Minas Gerais (Brasil) que es un estado minero, pero que se está reconvirtiendo a través de nuestro aporte, para tratar de crear un cluster de vehículos eléctricos».

El carbono y sus oportunidades

Bravo afirma que la oportunidad está dada porque hoy hay un gran mercado de créditos de carbono de 400.000 millones de dólares. «Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para presentar proyectos. Por ejemplo, la electrificación, que ya se está dando en California inclusive, donde hay vehículos autónomos y eléctricos que son parte de toda la agroindustria, con tractores que funcionan solos y se manejan de manera autónoma y también están conectados con sistemas satelitales a través de la incorporación de Inteligencia Artificial. Un vehículo autónomo es la máxima expresión de Inteligencia Artificial. Entonces, tenemos que modernizarnos», sostiene.

En este sentido, asegura que los gobiernos son en definitiva los que fijan el marco para atraer inversiones. Y el mensaje a los jóvenes, «lo primero que te puedo decir como profesor e investigador es que estudien. Está demostrado que el sueldo promedio de una persona con título es 7 veces superior de aquel que no lo tiene».

Por eso «tenemos en agenda reunirnos con nuevos funcionarios del gobierno de Córdoba para pensar porqué no de algún día traer a nuestro país estos vehículos para transporte de personas».

Cadena 3