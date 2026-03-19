Colecta de Sangre: 46 donantes se dieron cita en Sociedad Rural de 9 de Julio

Se desarrollo este miércoles una nueva colecta solidaria de sangre organizada por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia, en esta oportunidad en conjunto con Sociedad Rural de 9 de Julio, donde la entidad volvió a disponer sus instalaciones para que 46 donantes se dieran cita a la convocatoria.

Sobre la acción de Sociedad Rural de 9 de Julio, Yanina Elola, miembro de Comisión Directiva destaco la participación, aunque siempre se espera mas gente sumándose. Por parte de la entidad, además de disponer sus instalaciones y los elementos que se requieren, también se asistió con un desayuno para los donantes. En tanto que desde el Servicio de Hemoterapia iban tomando datos del donante.

Por su parte la Dra. Paula Choconi, destaco que el distrito es uno de los pocos distritos que tenemos donación voluntaria y esta siendo muy bien visto en la región. Mientas que otras localidades se manejan con donación por reposición.

Choconi recordó que a partir del 2018 sacamos la donación del Hospital y la llevamos a las instituciones, como en este caso Sociedad Rural, que siempre están predispuestos a ayudar y esto genero que nos acerquemos al donante, y este no tenga que ir al hospital a donar, explico, a lo que agrego, el donante es un poco reticentes en ir al Hospital a donar.

Al profesional de salud también informo que durante el 2025 en el partido de 9 de Julio, un total de 1.000 donantes fuer lo que se recibió en todas las colectas que se hicieron.

Sin embargo por la demanda, hacen falta donantes y mas de estas colecta y alentó en que esto se pueda trabajar también con una toma de conciencia desde las Escuelas Primarias, ese es nuestro proyecto para este año. Esto en que cuando ese alumno tenga la conciencia de decidir en donar, ya tenga ese conocimiento, dijo.

Finalmente, Yanina Elola, manifesto que si el Servicio de Hemoterapia asi lo requiere, la entidad rural esta dispuesta a una nueva colecta en este año