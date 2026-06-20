Ceres agropecuaria, acompañando el proceso productivo ganadero con distintas herramientas

El 7mo. remate anual de Cabaña Santa María tuvo el acompañamiento de empresas e instituciones, entre ellas, Ceres Agropecuaria, quien provee de distintas herramientas para la ganadería de Santa María. La empresa nuevejuliense con un amplio campo de acción geográfica y entregando herramientas nutricionales en ganadería de carne, leche, equinos, aves y porcinos.

El Med. Vet. Edgardo Disario en dialogo con El Regional Digital destaco que Cabaña Santa María tiene un presente ya afirmado en ganadería, así que creemos que es muy importante este acompañamiento, como empresa en este remate.

Disario también subrayo que de la misma manera se acompaña a la empresa agropecuaria radicada en cercanía de la localidad de Facundo Quiroga, buscando complementar con alimentos, donde la base son planteos de verdeos o distintas praderas, se suplementa la hacienda.

En Ceres se esta en la permanente investigación, y en esa linea, Edgardo Disario destaco que hoy hay una una batería de herramientas que no contábamos hace un tiempo atrás, sobre todo para poder darle practicidad a esa suplementación, y explico que ya es conocido el uso de los limitadores de consumo que evita el suministro diario, por lo que desde el punto de vista técnico nutricional es lo adecuado, muchas veces en el campo para aprovechar y maximizar estructuras se utilizan unos hilos de autoconsumo donde uno puede suplementar hoy sin los inconvenientes de entrar en cuadros de acidosis o empacho o poder complementar con ese alimento el recurso que hay en el campo», explico.