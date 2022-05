Censo 2022: Marco Lavagna expuso en Diputados

A pocos días de realizarse el Censo 2022 en todo el país, Marco Lavagna, titular del Indec visitó la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara baja donde expuso la marcha del operativo que integrará una versión digital con otra más tradicional para saber, cuál es la condición real de la Argentina en población, hogares y viviendas.

El pasado viernes 22 de abril, Lavagna hijo, había presentado en la Cámara de Diputados un informe con avances de los trabajos previos donde describió las particularidades del nuevo sistema bimodal.

Al respecto el titular del organismo aseguró que el objetivo del Censo 2022 es que sea una encuesta de “mucha calidad y muy transparente” y afirmó que los censos “no tienen colores políticos”.

Los censos no tienen ideología, no tienen colores políticos, no tienen inclinaciones para un lado o para el otro, el censo es de absolutamente todas las personas que habitan el pueblo argentino. Sostuvo Lavagna.

El censo se realizará el próximo 18 de mayo, y corresponde al que debía realizarse en 2020 postergado por la llegada de la pandemia Además, a diferencia de los anteriores, el sondeo “pasa a ser un censo de derecho en lugar de un censo de hecho” y puso de relieve que esta será “la primera vez que se hace un censo digital en la Argentina, que se puede contestar a través de una página web segura”. Remarco el titular del INDEC.

El titular del Indec informó que ya se censaron de manera digital “2.834.558 viviendas, lo que representa unos 8 millones de personas”. Luego estimó que los primeros datos definitivos de la encuesta “van a estar en agosto”, en tanto que la sistematización se completará “al año y medio”. Lavagna precisó que el censo presencial en una vivienda con cuatro personas durará unos 20 minutos, mientras que si en esa casa ya lo realizaron de manera digital solo llevará 40 segundos. También aclaró que el censo digital se realiza en la web censo.gob.ar, y “no hay llamados telefónicos, no hay mails, no hay visitas previas. Desde ya no cobramos nada”. El operativo tiene un presupuesto estimado de $14.000 millones, que no incluyen la campaña de comunicación, y los costos se reparten: un 30% para la impresión y digitalización; un 38,6% para la estructura censal; y un 28,1 para logística (Correo)”. Lavagna precisó que el costo promedio por persona en el mundo para realizar un censo es entre “3 y 5 dólares”, al explicar que en Argentina demandará, en cambio, “US$ 3,1 por persona censada”.