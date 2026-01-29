Casi 500 alumnos fueron parte de Escuelas Abiertas de Verano 2026 en 9 de Julio

Este viernes 30 cierra en toda la provincia de Buenos Aires, el Programa «Escuelas Abiertas en Verano». En ese marco en 9 de Julio el balance ha sido satisfactorio subrayaron desde la Jefatura de Inspección de Educación, quienes ayer miércoles 28 acompañaron en el natatorio de Club Libertad del cierre, con la participación de más de 180 alumnos de las sedes de la Escuela Nº 30, Centro Educativo Complementario Nº 801 “Pibelandia” y CEC Nº 802 “Rayuela”.

En esta nueva edición fueron parte como sede Dudignac, Morea, Facundo Quiroga y Naon, además de la Escuela Nº 30, Centro Educativo Complementario Nº 801 “Pibelandia” y CEC Nº 802 “Rayuela”.

En dialogo con la prensa, la Inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani destaco que en el inicio se comenzó 150 alumnos y cierra con una participación de 480 estudiantes. Esto nos deja muy contentos en que los chicos puedan disfrutar de esta propuesta con actividades acuáticas, porque en algunos casos no pudieron hacer uso de la pileta en todo el mes”.

Por su parte el coordinador del Programa, Profesor Agustín González expresó “el balance es positivo. Pudimos solucionar muchas situaciones que atravesamos, al tiempo que agradeció al Club Libertad por brindarnos las instalaciones y el Guardavidas», subrayo.

En otro orden Tiani informo que las demás sedes realizan el cierre en los próximos días; al tiempo que lamento, «que no pudieron estar presentes los chicos de las localidades de Dudignac y Naon, ya que el Municipio, según información recibida no estaba en condiciones, por estar en Emergencia Económica y no fue factible el traslado de los estudiantes a este predio. Harán el cierre en sus sedes”, lamento. Por su parte Morea y Quiroga tuvieron actividad acuática al contar con piletas en sus localidades», informo.

La jornada en Club Libertad también estuvo acompañada por consejeros escolares, donde su titular, Valeria Maidana agradeció al Club Libertad. Se refirió a la labor del Consejo para proveer del servicio alimentario (desayuno, almuerzo y merienda) de acuerdo a los turnos.