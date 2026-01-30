Carne a EEUU: Se asignaron casi 20 mil toneladas del cupo para el ciclo 2026

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía oficializó la distribución del cupo de exportación de carne vacuna sin hueso a Estados Unidos correspondiente al ciclo comercial 2026. A través de la Resolución 8/2026, publicada en el Boletín Oficial, se asignaron 19.956,345 toneladas de cortes frescos, refrigerados o congelados para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del próximo año.

El contingente forma parte del cupo anual de 20.000 toneladas concedido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a la Argentina en el marco del GATT, y se divide en dos categorías: Industria, que concentró 19.000 toneladas, y Proyectos Conjuntos, con 1.000 toneladas.

Según detalla la norma, se presentaron 72 postulantes, de los cuales 39 correspondieron a la categoría Industria y 33 a Proyectos Conjuntos. Tras el análisis técnico y documental, la autoridad de aplicación resolvió desestimar cuatro presentaciones por no cumplir con los requisitos reglamentarios, entre ellas la falta de habilitación sanitaria para exportar a EE. UU. o la ausencia de antecedentes exportadores exigidos.

En el caso de los Proyectos Conjuntos , algunas empresas vieron reducida su adjudicación por no haber exportado la totalidad de las cuotas asignadas en el ciclo 2025. Como resultado de estos ajustes, el Fondo de Libre Disponibilidad para esta categoría asciende a 43,655 toneladas , mientras que en la categoría Industria no quedaron toneladas remanentes.

La resolución también reconoce la existencia de un Grupo Económico integrado por varias firmas frigoríficas, que podrán ejecutar de manera indistinta las toneladas asignadas dentro de los establecimientos que lo componen, respetando el tope máximo previsto por el reglamento.

Además, se autorizó de forma excepcional a Frigorífico Gorina S.A.I.C. a operar en plantas de terceros habilitadas para exportar a Estados Unidos, debido a un siniestro ocurrido en su establecimiento, replicando un criterio ya aplicado en la Cuota Hilton.

La medida aclara que la adjudicación es de carácter precario y que la emisión de los certificados de exportación quedará supeditada al cumplimiento de todas las condiciones aduaneras, comerciales y sanitarias vigentes. Asimismo, los adjudicatarios de Proyectos Conjuntos tendrán 60 días para ratificar o rectificar el listado definitivo de productores participantes.

De esta manera, el Gobierno busca ordenar la asignación del contingente, reforzar el cumplimiento de las normas y garantizar el aprovechamiento efectivo de uno de los principales cupos de exportación de carne vacuna argentina hacia el mercado estadounidense.