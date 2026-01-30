Campaña gruesa 25/26: cual es el contexto de soja, maíz, girasol y sorgo según la región

Un nuevo informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su panorama agrícola semanal (PAS), indica que en la siembra de soja se encuentra próxima a finalizar, ya en un 99,5 % de la intención de siembra. de acuerdo al detalle dado, el 83,8 % del cultivo presenta una condición Normal/Buena, y exhibe una leve caída intersemanal de -2,6 p.p., con 64 % del área mantiene una condición hídrica Adecuada/Óptima.

En paralelo, el 30 % de la soja de primera ha iniciado el período crítico, principalmente en ambos núcleos, donde serán necesarias nuevas precipitaciones para sostener el potencial de rendimiento. En cuanto a la soja de segunda, próxima a finalizar con las labores, el 16,4 % de lo implantado ya ha iniciado el período de floración (R1) bajo condiciones hídricas limitantes.

Maiz

Por el lado del maiz, en cuanto a su siembra con destino comercial esta a punto de finalizar, donde las lluvias registradas en el oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba permitieron mejorar la condición hídrica, con un impacto más relevante sobre los planteos tardíos.

El 53 % de los planteos tempranos transitan desde llenado de granos en adelante, con una condición de cultivo Normal/Buena en el 82,8 % de los casos. En cuanto a la siembra tardía, estos transitan etapas entre vegetativas y reproductivas tempranas, y a pesar de las variables condiciones de humedad, mantienen condición Normal/Buena en el 88,3% del área en pie.

En todos los casos, el cereal se encuentra a la espera de nuevos registros de lluvias generalizados sobre el centro y sur para acompañar durante estadios críticos

Girasol

En simultáneo, la cosecha de girasol marcó un progreso intersemanal de solo 2,3 p.p. avanzando sobre el 24,2 % del área apta. Sobre la región NEA, el ritmo de recolección se encuentra demorado a la espera de mejores condiciones de suelo para la entrada de las máquinas en Santiago del Estero.

Dado que las precipitaciones de la última semana estuvieron focalizadas sobre el margen oeste del área agrícola, en el Centro-Norte de Santa Fe predominaron condiciones favorables para dar lugar a un considerable progreso intersemanal (18,5 p.p.).

Sin embargo, en el centro del área agrícola se registraron progresos sutiles sobre el Centro-Norte de Córdoba, Núcleo Norte y Entre Rios. En términos de rendimiento, todas las regiones en cosecha registran hasta el momento rendimientos por encima del promedio de las U5C, y en los casos del NEA y Córdoba, superiores al máximo histórico. Sin embargo, la ausencia de lluvias sobre el sur agrícola en el último mes ha provocado una caída constante del área bajo condición Buena/Excelente, impactando negativamente en las expectativas de cosecha.

Bajo este contexto, y sujeto a la evolución del clima en este sector, sostenemos nuestra proyección de producción en 5,8 MTn.

Sorgo

Por último, en la última quincena la siembra de sorgo granífero progresó y al igual que el maiz, se esta a la espera de mejores condiciones de suelo en el norte del área agrícola. A la fecha se encuentra implantado el 86,8 % de las 900.000 Ha proyectadas para este ciclo. En simultáneo, sobre el centro del área agrícola, mientras que los lotes más adelantados empiezan a transitar el llenado de granos, el grueso cursa entre etapas vegetativas y reproductivas tempranas, con importante presencia de pulgón amarillo, pero en general manteniendo aun así una buena condición de cultivo.