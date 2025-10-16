Campaña 2025/26: La soja de primera arranca con agua, entusiasmo y mejor tecnología

Los primeros lotes se sembrarán la próxima semana y el ritmo se generalizará hacia fines de noviembre. Se espera cubrir unas 3,2 M ha, 200 mil menos que el año pasado. “Se observa un porcentaje muy alto de superficie ocupada por cultivos invernales y maíz temprano”, dicen los técnicos.

Con perfiles cargados, se esperan mejoras tecnológicas en la oleaginosa

“Podría verse un leve aumento en los niveles de arrancador, pero el foco está puesto en invertir en semillas y en el control de malezas”, señalan los técnicos. Este año se nota una fuerte adopción de variedades resistentes a determinados principios activos herbicidas, especialmente para enfrentar el avance del yuyo colorado. Esta maleza sigue ganando terreno y ya se la está viendo “antes de lo que suele aparecer”, advierten.

Con dificultades, pero a tiempo en gran parte de la región: 90% del maíz temprano implantado

Había temor a no llegar poder sembrar las 1,66 M ha que se intencionaban por las lluvias. Pero finalmente, ya casi se termina en esta semana la siembra, con dificultades y muchos contratiempos por los caminos y las condiciones de siembra, pero a tiempo para ir en busca del máximo potencial. Tambien en esta semana, los técnicos destacan cambios de estrategias en la aplicación de fertilizantes para ser eficientes ante el gran nivel de agua que estamos recibiendo. “En trigo y maíz se está utilizando mucho la fertilización dividida para mejorar la eficiencia de absorción en distintos momentos del ciclo”, detallan. Esta práctica, resultó clave para reducir pérdidas de nutrientes en trigo tras las lluvias abundantes de los últimos meses. Ahora se la aplicó al maíz. Los asesores coinciden en que la mayor inversión tecnológica se concentra en la fertilización de los cereales. “Son los que más responden a una mejora en la nutrición, especialmente en la fertilización nitrogenada”, explican.

¿Cómo están los sectores afectados por los excesos hídricos en region nucleo?

En los alrededores de Junín, la campaña gruesa avanza con dificultades. “La siembra de maíz se volvió una odisea”, resumen los técnicos de la zona, donde los excesos hídricos vienen marcando el ritmo de las labores. “Ya van cuatro fines de semana seguidos con lluvias de entre 20 y 30 milímetros y los campos siguen sin secar”.

Las áreas más complicadas se concentran al noreste de Junín, sobre todo hacia Chacabuco y Rojas, y también al sudoeste, en las zonas de Laplacette, Bermúdez y Saforcada. En cambio, hacia el norte la situación muestra algo más de alivio.

Entre las lluvias constantes y los fuertes vientos de las últimas tormentas, muchos productores no lograron completar la siembra de maíz temprano. En varios casos, entre el 20% y el 50% de la superficie prevista deberá pasarse a fechas tardías.

Los barbechos para la siembra de soja están demorados y los lotes esperan una ventana de estabilidad que por ahora no llega.

¿600 espigas por metro cuadrado?

En el sudeste cordobés, el recuento de espigas está por encima de 600 espigas/m2. “Hace años q no tenemos esa cantidad. Los últimos años estábamos entre 350 y 450 espigas/m2”, destacan los técnicos.

El trigo está atravesando su periodo más crítico para la determinación del rendimiento (hay un 15% en floración) con el 85% del área entre excelente y muy buenas condiciones. Las buenas reservas de agua sostienen la expectativa de rindes por encima de 40 qq/ha. En Colón lo sintetizan así: “la situación de los cultivos es inmejorable”. Este año, además, aprovechando el contexto hídrico, mejoró la fertilización en el cultivo: en promedio se aplicaron 250 kg/ha de urea y 120 a 130 kg/ha de fósforo.

Enfermedades en trigo controlados por el momento

Aunque la presión de mancha y roya amarilla fue alta, los fungicidas vienen respondiendo bien en la región. En Junín advierten que el clima ideal para los hongos —con calor, humedad y viento— potenció la incidencia, y algunos lotes podrían requerir una segunda aplicación. De cara a las próximas semanas, la fusariosis asoma como el principal riesgo: las temperaturas durante el llenado de grano serán determinantes.