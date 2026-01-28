Camión con carga volcó en el cruce de Ruta 65 y Acceso Barnetche

Un camión Mercedes Benz volcó en la madrugada de este miércoles, aproximadamente a las 2 de la mañana, en el cruce de la ruta provincial 65 y el acceso Barnetche.

En el recorrido previo al vuelco, el camión impactó contra una columna de luz, que fue derribada. El chofer logró salir del habitáculo por sus propios medios y, de acuerdo a lo indicado en el lugar por personal policial, se encontraba consciente, aunque presentaba un golpe en la cabeza, motivo por el cual fue trasladado de manera preventiva al Hospital local en una ambulancia.

En el lugar trabajó el móvil 8 de Bomberos Voluntarios, a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Carlos Lemos, quienes procedieron a cortar el suministro eléctrico del camión para evitar riesgos. No se realizó la extracción del vehículo en ese momento y se preveía dejar consigna policial para resguardar la unidad.

Respecto a la carga, si bien no fue confirmado oficialmente, se presume que el camión transportaba carne y/o menudencias.

Fuente: La Mañana de Bolivar