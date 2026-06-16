Cabaña Santa Maria de Luciano Macaroni realiza su 7mo. remate anual a Campo de Otoño

Las expectativas son mejores que nunca. Con el panorama que está viviendo la ganadería hoy, nos ilusionamos con que sea un gran remate, sintetizo el productor ganadero y cabañero Luciano Macaroni, titular de Cabaña Santa María de Facundo Quiroga, al referirse sobre el 7mo. Remate Anual de Otoño que organiza para este miércoles 17.

El remate de Santa María se hace en el establecimiento rural, donde el camino de acceso es optimo para llegar informo en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

Sobre el buen momento de la ganadería en el pais, Macaroni recordó que el año pasado (2025), a pesar de todas las inclemencias, tuvimos un interés muy grande, unos precios muy lindos. Entonces este año creo que tiene que ser similar, subrayo.

El remate que tendrá el martillo de Gastón Paz de la consignataria Paz Hnos. de la ciudad de Junín, tendrá en la pista 50 machos y 50 hembras, Shorthorn y Angus negro y colorado, a lo que se suman reproductores Brangus y Bradford que producen en Santa María .

En cuanto a la ganadería de Santa María, Luciano Macaroni informo que son animales hechos a campo, si bien tienen una terminación en los últimos dos meses, ya que el remate es temprano y te llegan con 20 meses, 22 meses, los más grandes. Entonces, un toque de terminación le tenemos que dar.

Para cuidar el estado corporal de los animales que salen a venta, Macaroni comento que ante la limitante de campos por las inundaciones del año pasado se los logro dejar en un campo con pasturas donde se fueron recriando, por lo que hace muy pocas semanas volvieron al establecimiento. Igual el cabañero resalto, están mejor que nunca.

La subasta ganadera de este miércoles a las 14:30hs también estará acompañada por cabañas ganaderas que llegan con reproductores Shorthorn y Angus que saldrán a la venta. Consultado sobre la ventaja de comprar la genética de Santa María en esta época del año, respondio que , en realidad los servicios se dan en primavera, pero muchas vaquillonas se entoran en otoño, y nosotros, la mayoría de los toros que ofrecemos son para vaquillonas. Ese sería un punto. El otro punto es que, para mí, siempre conviene comprar los toros temprano, para que no te los pasen después de comida y llegar con un toro gordo en octubre, cuando lo tenés que echar a servicio.

«Para mí es fundamental que de junio o julio, hasta la fecha de servicio, el toro pueda estar en el lugar donde va a trabajar, que se adapte, que esté a campo. Por ahí hay quien prefiere comprarlo a último momento, porque entonces del remate o de la exposición en la que lo compra, lo lleva y lo suelta al campo.

Es real que a veces te cuesta organizarte para tener los toros. Pero para mí el punto más importante es que vos ahora compras un toro nuevo, que lo podés juntar con tus toros ya usados, con tus toros viejos, y al ser nuevo no se va a pelear tanto, se va a adaptar, se va a adaptar al lugar y vas a tener un mejor resultado en el servicio. Por eso es que hago el remate en otoño, porque creo que para el comprador es mejor en todos los aspectos», argumento Macarroni.

La venta de reproductores en el 7mo. remate de Santa María sera presencial y por streaming (www.pazhnos.com ), tambien contara con condiciones especiales, por lo que los interesados podran comunicarse con la firma consigntaria Paz Hnos al telefono 2364 443700