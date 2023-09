Bullrich promete que el agro volverá a tener capacidad de inversión gracias a una baja de retenciones

El ex secretario de Agricultura Guillermo Bernaudo destacó hoy la «enorme capacidad» del sector agropecuario y subrayó la necesidad de «liberar recursos vía baja de retenciones para que el campo pueda invertir rápidamente».

Tras destacar la incorporación del economista Carlos Melconian y su equipo de la Fundación Mediterránea al equipo de Patricia Bullrich, Bernaudo destacó que el sector agropecuario tiene «mucha afinidad con Patricia y se está saliendo a hablar con los productores en la zona núcleo del país».

El asesor en temas del campo de la candidata de Juntos por el Cambio dijo que se está pensando en una «baja muy rápida de retenciones para distintos productos» y subrayó que «la presentación de un equipo consistente con Melconian demuestra a la gente que tenemos propuestas».

«A partir de ahora empieza consolidado el plan para el agro, de ir hacia el dólar único, a una reducción firme y concreta de los derechos de exportación», señaló.

Bernaudo dijo que «por ahora nos cuesta saber cuáles son los referentes en temas agropecuarios de Javier Milei».

«Tenemos posiciones ideológicas diferentes con China, pero una visión realista de mantener una relación de gobierno a gobierno, para poder seguir exportando poroto de soja y carne», señaló.

En diálogo con Rivadavia Agro, que conduce Carola Urdangarin por radio Rivadavia, consideró que para el campo debe haber «un plan claro de baja de la carga fiscal, en el caso de los derechos de exportación, gradual, pero que se sepa claramente cuál es el proyecto».

«Como este Gobierno dijo desde el primer día que no iba a haber plan económico, nosotros decimos desde el primer día que va a ver un plan económico, porque si no, no se puede mirar para adelante ninguna empresa ni inversión», sostuvo Bernaudo.

El ex funcionario contó que una de las propuestas en Juntos por el Cambio es «empezar el primer día eliminando todas las prohibiciones y con una ley que prohíba prohibir exportar».

«Nos parece que eso es central, que no puede un funcionario de segundo grado estar determinando si un producto puede o no exportarse, tiene que pasar ese debate por el Congreso», indicó.

