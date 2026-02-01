Bragado: Se solicita información para dar con el paradero de Dina Estrella Carballo

Desde la cuidad de Bragado, la policía del lugar solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Dina Estrella Carballo, de 42 años, quien se encuentra desaparecida desde la madrugada, luego de haberse retirado de su domicilio tras una discusión familiar.

La denuncia fue realizada por su hija, Fratantuono Ludmila Magali, de 20 años, quien manifestó no tener noticias de su progenitora desde ese momento. Según se informó, la mujer se ausentó sin documentación personal, sin teléfono celular y sin dinero en efectivo.

Al momento de retirarse vestía pantalón tipo jeans de color claro, zapatillas negras y remera de mangas cortas de color negro con inscripciones en blanco. Además, llevaba consigo una mochila de color gris y una bolsa de nailon blanca, que contenían ropa y zapatillas.

En el caso interviene personal de la SubDDI Bragado, con la participación de la UFIyJ N° 4 del Departamento Judicial Mercedes.

Ante cualquier información que pueda resultar de utilidad para la investigación, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o con la dependencia policial más cercana.

fuente y foto: Bragado TV