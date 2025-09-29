Bragado: Aprovecharon un apagón para robar en un supermercado Día

Un hecho delictivo se registró en la noche de este domingo en Bragado, cuando delincuentes aprovecharon un corte masivo de energía eléctrica para robar en un supermercado.

El apagón se produjo a raíz de una falla en el servicio de la empresa Edén, que dejó sin luz a cerca del 90% de la ciudad. Entre las zonas afectadas se encontraba la de calle Bernardo Elizondo, casi Combate de San Lorenzo, donde funciona una sucursal de la cadena Día.

La policía fue alertada por el sistema remoto de alarma que se había activado en el local. En un principio, los efectivos sospecharon que podía tratarse de una falsa alarma vinculada a la interrupción del servicio eléctrico, pero al llegar al lugar constataron que el vidrio de la entrada había sido violentado.

Del interior del comercio, los delincuentes sustrajeron varias botellas de bebidas alcohólicas que se encontraban en las góndolas.

El hecho quedó bajo investigación policial, mientras se revisan cámaras de seguridad y otros elementos que puedan aportar datos para identificar a los responsables.

Fuente e imagen: Bragado Informa