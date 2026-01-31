Bordone: «Hay un concepto del manejo de la gestión del municipio del 9 de Julio bastante aceptable»

Desde el 19 de enero y hasta este domingo 1 de enero, el Concejal Julio Bordone ocupa de manera interina el cargo de Intendente Municipal, ante una licencia solicitada por la Jefe Comunal, María José Gentile.

En ese marco, Bordone tuvo varias acciones, entre ellas reuniones, y la más resonante, fue recibirle la renuncia como Juez de Faltas, a la Dra. María Florencia Valinoti, quien termino aceptando la decisión de la justicia que la acuso de falta de deberes públicos como funcionaria.

Bordone mantuvo una charla periodística este ultimo viernes 30, con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer, donde hizo un repaso del trabajo, donde sostuvo que la función es dinámica, y se han dado temas que quedan en agenda para ser abordados, y rápidamente se ocupó de decir que a pesar de la ausencia de María José (Gentile), “todos y cada uno de los secretarios estuvieron presentes cuando el tema era del área que correspondía, así que puedo decirte que me he sentido muy acompañado, el equipo está aceitadito, funciona como corresponde”, puntualizo como mensaje.

Según Julio Bordone, se han dado diversas reuniones con distintos actores de la comunidad, pero en el marco de lo que ya estaba acordado, donde el secretario o la persona referente del área estaba presente en esa reunión, así que se le ha dado al vecino, al contribuyente, a cualquiera que viniese a traer una inquietud, la respuesta que corresponde desde el área, que corresponde sin entrar en necesidad de guitarrear”, enfatizo.

Tambien hizo mención de haber acompañado a la Sub Secretaria de Producción y Empleo, Cecilia Fusari, en la visita de empresas ubicadas sobre ruta nacional 5, como parte del trabajo y compromiso de cada área del municipio.

Sin embargo se le consulto desde lo periodístico, sobre ciertos “ruidos políticos “ de la calle, precisamente en cuanto al accionar de las áreas municipales en responder bajo la conducción de María José Gentile, a lo que Julio Bordone dijo desconocer ello, e insistió que cuando se requirió la presencia de un secretario o un director de un área municipal, me han acompañado, sostuvo.

En ese sentido dentro de la labor en estos 15 dias como Intendente Interino, informo “ acá tuvimos una reunión con una representante de una universidad de redes, Summa, donde nos reunimos con la directora general de ese programa, que acá en la República Argentina la representa la Universidad de la Escuela Argentina de Negocios.

Se hizo presente el día lunes para traer una propuesta hacia la ciudad del 9 de julio de una enorme cantidad de posibilidades de estudios online, estudios a distancia, con universidades que están referenciadas en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Europa, o sea, una variedad tan amplia que, bueno, es una propuesta interesante que quedó acá para estudiar, pero estaban presentes las secretarías correspondientes, enfatizo.

También tuvimos reuniones con vecinos por temas de camino rurales, estuvieron los referentes de obras públicas, y según Bordone los vecinos se fueron con las respuestas de los responsables directos y con total conformidad.

En otro orden, al referirse sobre la visita a las empresas que se dio en el marco del relevamiento industrial y comercial del distrito, Bordone también sumo diciendo, que las mismas “se muestran muy agradecidas porque estás con quienes hacen a la actividad económica de 9 de julio, que más allá de las dificultades propias que plantea un cambio como el que estamos viviendo en el país, ellos son optimistas y tienen un, yo te diría, hay un concepto del manejo de la gestión del municipio del 9 de julio bastante aceptable.

Gente que hemos estado conversando estos días que son habitantes de otras ciudades pero que están localizados acá por la actividad que desarrollan, te hablan de la diferencia que encuentran de los lugares desde donde ellos vienen en cuanto a un montón de cuestiones que acá, a lo mejor hoy estamos criticando, y está bien que la crítica venga porque eso enriquece, eso te da otra mirada, pero quiero que se entienda, desde la honestidad la gestión se está llevando a cabo con los medios que se cuentan, con limitaciones que se tienen, pero tratando de cubrir todas aquellas cuestiones que son relevantes para el municipio”, defendió Julio Bordone en sus declaraciones periodísticas.

Cerro diciendo, “puede haber gente que a lo mejor no ha recibido la respuesta que esperaba y se sienta molesto, pero insisto, desde la honestidad en la cual se está trabajando, me parece que se está intentando cubrir todo lo que el municipio debe dar con los escasos recursos que tienen, con un presupuesto bastante recortado, sin la maquinaria necesaria, pero con un Nueve de Julio que creció en una dimensión tal que es muy difícil llegar con los servicios a todos lados, pero somos conscientes de eso y bienvenida las críticas, bienvenida las quejas que pueda haber porque nos ayudan y nos obligan a mejorar”, cerro diciendo el Concejal Pro.