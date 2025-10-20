Bolívar es Nacional: Gano el Torneo Federal A ante Atletico Rafaela
El 19 de octubre de 2025 será una fecha que vivirá para siempre en lo más alto de la historia del fútbol vernáculo. El Club Ciudad de Bolívar logró el ascenso al Torneo Nacional tras derrotar a Atlético Rafaela en una definición infartarte por tiros desde el punto del penal. Tras una igualdad 0 a 0, los de Diego Funes obtuvieron el derecho para jugar el próximo año en el Torneo Nacional. Un logro que lleva al fútbol de nuestra ciudad a otro nivel. Hablando netamente del partido, hay que decir que fue una final muy disputada y que la igualdad le quedó perfecta.
La primera parte terminó en medio de mucha lucha, con la sensación de que si Ciudad se serenaba en el último toque podía encontrar réditos.
Los penales
Ni el mejor guionista podría haber escrito una historia como la que se dio en la definición con tiros desde el punto del penal. Comenzó ejecutando Bolívar y Arnaldo González remató a la izquierda del arquero que le adivinó la intención. El primero para la «Crema» tuvo a un Fernández como protagonista, quien abrió demasiado el pie y la pelota se fue lejos para el delirio de la parcialidad bolivarense. Inmediatamente Renso Pérez anotó el primero para Ciudad y Márquez puso la igualdad. En el tercer penal Yeri y Alvarez anotaron sus goles para poner la serie 2 a 2. Llegó el turno de Quintana, que erró y llenó de estupor a la parcialidad bolivarense. Fuyana puso el 3 a 2 para Rafaela. El último penal de la serie tuvo a un Lapettina que no dudó. Todo quedaba en manos de Ontivero quien estrelló su remate en el palo para darle vida a Ciudad. Llegó el turno del mata o muere para Martínez y Protti. Ambos arqueros contuvieron sus respectivos remates. Schonfeld y Albertengo anotaron sus penales para estirar la incertidumbre de todos los presentes. Maciel, fuerte y seco, anotó para poner en ventaja a Bolívar y Afranchino finalmente erró el suyo para que Bolívar gritara campeón.
Síntesis
Club Ciudad de Bolívar 0 – 0 Atlético Rafaela
Cancha: Estadio San Nicolás.
Árbitro: Juan Nebetti.
1º asistente: Joaquín Badano.
2º asistente: Maximiliano Manduca.
Cuarto árbitro: Antonella Pajón.
Formaciones
Club Ciudad de Bolívar: Gonzalo Laborda; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez y Luciano Lapettina; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Alex Díaz y Arnaldo González; Khalil Caraballo y Brian Duarte. DT: Diego Funes.
Suplentes: Enzo Alvarez, Ignacio Lucero, Lautaro Cardozo, Javier Pereyra, Renso Pérez, Agustín Díaz, Gonzalo Schonfeld, Jonatan Maciel y Manuel Abentín.
Atlético de Rafaela: Emanuel Bilbao, Gabriel Fernández, Enzo Wuattier, Matías Martínez, Facundo Soloa, Fernando Ponce, Ciro Leineker, Juan Capurro, Lucas Albertengo, Facundo Affranchino, y Agustín Pastorelli. DT: Iván Mauricio Juárez.Suplentes: Mayco Bergia, Julián Fuyana, Lisandro Morales, Damiano Jaime, Lucas Ontivero, Tadeo Marchiori, Jorge Marquez, Ijiel Protti y Agustín Alfano.
Cambios ST: 12′ Ijiel Protti por Fernando Ponce (R), 24′ Lucas Ontivero por Agustín Pastorelli (R), 30′ Renso Pérez por Alex Díaz y Jonatan Maciel por Khalil Caraballo (B), 44′ Gonzalo Schonfeld por Brian Duarte (B) 47′ Julian Fuyana por Ciro Leineker (R) y Jorge Marquez por Matías Martínez (R) y 49′ Enzo Alvarez por Gonzalo Laborda (B).
La definición por penales coronó como campeón del Federal A al Club Ciudad de Bolívar por 5 a 4.
Texto: La Mañana de Bolivar
Imagenes: Redes Club Ciudad Bolivar
