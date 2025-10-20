Bolívar es Nacional: Gano el Torneo Federal A ante Atletico Rafaela

El 19 de octubre de 2025 será una fecha que vivirá para siempre en lo más alto de la historia del fútbol vernáculo. El Club Ciudad de Bolívar logró el ascenso al Torneo Nacional tras derrotar a Atlético Rafaela en una definición infartarte por tiros desde el punto del penal. Tras una igualdad 0 a 0, los de Diego Funes obtuvieron el derecho para jugar el próximo año en el Torneo Nacional. Un logro que lleva al fútbol de nuestra ciudad a otro nivel. Hablando netamente del partido, hay que decir que fue una final muy disputada y que la igualdad le quedó perfecta.

El primer tiempo fue en sus primeros minutos el prototipo clásico de una final. Dos equipos tratando de jugar simple, sin complicaciones, y con la premisa de evacuar cualquier riesgo rápidamente. En medio de ese contexto fue Rafaela quien trató de hacerse cargo de las acciones, en una situación de juego bastante anárquica. No se dieron jugadas de peligro, pero si mucha lucha. Affranchino quería hacerse eje, pero se encontró con una férrea marca de Ciudad en la mitad de la cancha. Juego largo para Albertengo, que no podía hacer mucho con un enorme campo por recorrer. Pasados los quince Ciudad pudo hacer pie y comenzó a buscar sociedades. Yeri además de marcar trataba de conectar a un «Pitu» González, quien cuando pudo superar las espaldas de los mediocampistas generó alguna que otra aproximación. Las más claras del Ciudad estuvieron en sus pies con dos tiros libres. Caraballo y Navarro trataron de mandar al arco sus centros pero no tuvieron precisión.

La primera parte terminó en medio de mucha lucha, con la sensación de que si Ciudad se serenaba en el último toque podía encontrar réditos.

El complemento tuvo claramente una postura mucho más cerrada; a medida que los minutos pasaban los dos equipos entraban en una espiral en donde el miedo al error se acrecentaba. Por el lado de Rafaela muy poco, el equipo que parecía que iba a tirar su historia sobre el verde césped se convirtió en un equipo inconexo que no podía imponer su historia y los pergaminos con los que vino al estadio de San Nicolás. Bolívar tenía más la pelota y con el correr de los minutos trató de formar sociedades con Duarte y González, quienes tenían que superar un férreo sistema defensivo de Rafaela. Ninguna situación de gol se presentó en los segundos cuarenta y cinco minutos, dando un marco de justicia a la igualdad finalizado el tiempo reglamentario.

Los penales

Ni el mejor guionista podría haber escrito una historia como la que se dio en la definición con tiros desde el punto del penal. Comenzó ejecutando Bolívar y Arnaldo González remató a la izquierda del arquero que le adivinó la intención. El primero para la «Crema» tuvo a un Fernández como protagonista, quien abrió demasiado el pie y la pelota se fue lejos para el delirio de la parcialidad bolivarense. Inmediatamente Renso Pérez anotó el primero para Ciudad y Márquez puso la igualdad. En el tercer penal Yeri y Alvarez anotaron sus goles para poner la serie 2 a 2. Llegó el turno de Quintana, que erró y llenó de estupor a la parcialidad bolivarense. Fuyana puso el 3 a 2 para Rafaela. El último penal de la serie tuvo a un Lapettina que no dudó. Todo quedaba en manos de Ontivero quien estrelló su remate en el palo para darle vida a Ciudad. Llegó el turno del mata o muere para Martínez y Protti. Ambos arqueros contuvieron sus respectivos remates. Schonfeld y Albertengo anotaron sus penales para estirar la incertidumbre de todos los presentes. Maciel, fuerte y seco, anotó para poner en ventaja a Bolívar y Afranchino finalmente erró el suyo para que Bolívar gritara campeón.

El equipo de Diego Funes logró el tan ansiado campeonato y de esa manera obtuvo su derecho para jugar el Torneo Nacional 2026. Este es un premio para una dirigencia que nunca claudicó y que siempre apostó al cumplimiento de un sueño. También a un plantel que tuvo lo que se tiene que tener para traducir en la cancha un deseo contenido, que pone a Bolívar en los primeros planos del fútbol argentino. Sin dudas lo vivido en la dominguera tarde de San Nicolás se meterá en las páginas más importantes del fútbol de nuestra ciudad. Para quienes tuvimos la chance de vivir esta fiesta, sólo decir que ver el nombre de nuestra ciudad en lo más alto nos tiene que ayudar a replantear un montón de cosas, apoyar a un club y a un equipo que dejaron todo. Salud Bolívar, salud campeón.

Síntesis

Club Ciudad de Bolívar 0 – 0 Atlético Rafaela

Cancha: Estadio San Nicolás.

Árbitro: Juan Nebetti.

1º asistente: Joaquín Badano.

2º asistente: Maximiliano Manduca.

Cuarto árbitro: Antonella Pajón.

Formaciones

Club Ciudad de Bolívar: Gonzalo Laborda; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez y Luciano Lapettina; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Alex Díaz y Arnaldo González; Khalil Caraballo y Brian Duarte. DT: Diego Funes.

Suplentes: Enzo Alvarez, Ignacio Lucero, Lautaro Cardozo, Javier Pereyra, Renso Pérez, Agustín Díaz, Gonzalo Schonfeld, Jonatan Maciel y Manuel Abentín.

Atlético de Rafaela: Emanuel Bilbao, Gabriel Fernández, Enzo Wuattier, Matías Martínez, Facundo Soloa, Fernando Ponce, Ciro Leineker, Juan Capurro, Lucas Albertengo, Facundo Affranchino, y Agustín Pastorelli. DT: Iván Mauricio Juárez.Suplentes: Mayco Bergia, Julián Fuyana, Lisandro Morales, Damiano Jaime, Lucas Ontivero, Tadeo Marchiori, Jorge Marquez, Ijiel Protti y Agustín Alfano.

Cambios ST: 12′ Ijiel Protti por Fernando Ponce (R), 24′ Lucas Ontivero por Agustín Pastorelli (R), 30′ Renso Pérez por Alex Díaz y Jonatan Maciel por Khalil Caraballo (B), 44′ Gonzalo Schonfeld por Brian Duarte (B) 47′ Julian Fuyana por Ciro Leineker (R) y Jorge Marquez por Matías Martínez (R) y 49′ Enzo Alvarez por Gonzalo Laborda (B).

La definición por penales coronó como campeón del Federal A al Club Ciudad de Bolívar por 5 a 4.

Texto: La Mañana de Bolivar

Imagenes: Redes Club Ciudad Bolivar