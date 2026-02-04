Bastián Jerez: la mamá aseguró que su hijo despertó del coma

A poco más de tres semanas del accidente en los médanos de Pinamar, Macarena Collantes, la mamá de Bastian Jerez, comunico que su hijo despertó del coma en el Hospital Interzonal de Mar del Plata. Incluso, afirmó, habría reconocido a quienes lo estaban rodeando en su habitación

La emoción de la madre de Bastián Jerez “Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y fortaleza -expresó en sus redes sociales-. Me hiciste la mamá más feliz del mundo. Te amo, estamos muy orgullosos de vos. Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo estoma muy orgullosos de vos. Sigamos pidiendo por Basti. Gracias a todos”.