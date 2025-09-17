BASF impulsa la innovación y sustentabilidad en el agro argentino en el Congreso CREA 2025

Este año el Movimiento CREA realiza una nueva edición de su congreso el 18 y 19 de septiembre, por primera vez en Tecnópolis y espera más de 7.000 personas que podrán disfrutar de un espacio que conecta innovación, datos, ambiente y sociedad como ejes temáticos.

BASF está presente hace más de 75 años en Argentina acompañando a los agricultores argentinos, pensando como ellos, con el objetivo de ayudarlos a aumentar los rendimientos de sus cultivos. Este año en el Congreso CREA 2025, BASF se suma a “Vivir la energía transformadora” presentando sus últimas innovaciones en semillas de Maíz y Girasol, protección de cultivo y de xarvio® la solución digital de BASF para el campo.

Durante el Congreso CREA, BASF brindará dos charlas sobre Sustentabilidad y Aplicaciones Selectivas. La charla de sustentabilidad será el jueves 18/9 a las 12.40hs sobre “InBioagro: integrando la biodiversidad en la gestión de las empresas” a cargo de Magdalena Sosa Beláustegui, gerente de Stewardship de la división Soluciones para la Agricultura de BASF para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, donde se hablará de estrategias de manejo para mejorar la biodiversidad en sistemas de producción agropecuaria de las diferentes regiones y de la implicancia de este proyecto en los sites de BASF en las localidades de Rojas y San Jerónimo.

“Desde el inicio del proyecto InBioAgro, acompañamos a CREA con un fuerte compromiso. Nuestros centros de Investigación y Desarrollo, en Rojas y San Jerónimo, fueron seleccionados como pilotos para evaluar la biodiversidad en la región pampeana. Esta colaboración nos permitió aplicar en nuestros propios campos la misma metodología que usan los productores, reafirmando nuestra visión de pensar como agricultores. Con foco en la sostenibilidad, esta experiencia fortalece nuestra propuesta de valor e impulsa la innovación con impacto real en el territorio, y en esta oportunidad vamos a compartirla en este congreso”, expresó Magdalena Sosa Beláustegui, gerente de Stewardship de la división Soluciones para la Agricultura de BASF

Por otra parte, el equipo de xarvio®️ expondrá sobre Aplicaciones Selectivas: Impacto en el campo y la sociedad también el jueves 18/9 a las 12.00hs con el foco puesto en el Mapeo Digital de Malezas (MDM) y en ONE SMART SPRAY, un joint venture entre BASF y Bosch, que está revolucionando el agro en Argentina. Además, se realizará el lanzamiento de una nueva funcionalidad dentro de xarvio® en el módulo de Nutrición: Muestreo de Suelos, una herramienta diseñada para realizar muestreos georreferenciados con alta precisión y eficiencia.

Con respecto a la charla, Pablo Provera, gerente senior de soluciones digitales de BASF expresó: «La adopción de herramientas digitales en el agro ya no es una tendencia, es una necesidad por eso, este espacio es una oportunidad para compartir como en xarvio® creemos que la tecnología debe estar al servicio de decisiones agronómicas más precisas, eficientes y sustentables”.

Además, Provera destacó que uno de los productos que estará presentando es “el Mapeo Digital de Malezas (MDM) de xarvio®, ejemplo de cómo la digitalización transforma el manejo en campo y refleja el compromiso de BASF con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Esta herramienta permite identificar con exactitud dónde están las malezas, generar mapas de aplicación sectorizada y realizar aplicaciones on-off que reducen el uso de insumos. Esto no solo mejora la rentabilidad del productor, sino que también tiene un impacto directo en el ambiente y en la forma en que la sociedad percibe la producción agrícola”.

El Congreso CREA se consolidará como un espacio clave para la comunicación, el aprendizaje, la vinculación y la reflexión colectiva. Los lanzamientos de BASF en esta edición invitan a realizar un cambio positivo en el agro a través de la innovación colaborativa y el compromiso con el desarrollo sostenible.