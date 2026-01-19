Banco Provincia impulsa al agro en los 20 años de Expoagro con financiamiento y actividades para la familia

Banco Provincia se prepara para celebrar los 20 años de Expoagro como main sponsor y reafirma su compromiso con el sector agroindustrial. La banca pública bonaerense llega a esta edición especial de la muestra a cielo abierto más importante del sector agroindustrial, que se desarrollará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, con grandes expectativas y la convicción de que la muestra sigue siendo el punto de encuentro por excelencia para productores, contratistas, proveedores y empresas del ecosistema agroindustrial.

“Expoagro nos permite estar cerca de nuestros clientes y clientas, conocer sus necesidades y ofrecer soluciones financieras que impulsan su crecimiento”, destacaron desde la gerencia de Banca Agropecuaria de la entidad.

Este año, la propuesta incluirá líneas de financiamiento de corto, mediano y largo plazo para cubrir todo el ciclo productivo agrícola y ganadero, así como inversiones en tecnología, maquinaria, mejora genética, sanidad e infraestructura. Además, el Banco desarrolló mejoras en su plataforma Procampo Digital y diseñó nuevos productos que se anunciarán durante la muestra, lo que suma valor a su oferta.

En un innovador stand, el equipo de ejecutivos comerciales de Banco Provincia asesorará sobre las alternativas de financiamiento a disposición. El sector de atención contará con puestos que serán ocupados por representantes de: Banca Agropecuaria, Red Comercial, Banca Pyme, Comercio Exterior y especialistas del Centro de Inversiones.

También participarán del espacio Provincia Microcréditos; las compañías del holding Provincia Servicios Financieros: Provincia Bursátil, Provincia Fideicomisos, Provincia Fondos, Provincia Leasing y Provincia NET; y las de Grupo Provincia: Provincia ART, Provincia Seguros y Provincia Vida.

“Percibimos un sector con buen ánimo y ávido de crédito para apalancarse y crecer. Esperamos una muestra con gran convocatoria y muchas oportunidades de negocio”, destacaron desde la gerencia de Banca Agropecuaria.

Para Banco Provincia, Expoagro marca el inicio del año comercial y representa una oportunidad única para fortalecer vínculos, generar nuevos negocios y posicionar sus productos y servicios. En un contexto donde la eficiencia, la digitalización y las prácticas sostenibles son tendencias clave, la entidad busca acompañar al productor/a en cada desafío y ofrecer herramientas que impulsan la competitividad y el desarrollo del sector.

La banca pública bonaerense tiene un vínculo histórico con el campo, que se remonta a los orígenes de la institución en 1822. Desde entonces desempeñó un rol innovador en el desarrollo de productos específicos para el sector, al punto de haber lanzado el primer préstamo del país pensado para el agro, en 1941.