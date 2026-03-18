Banco Macro: el Banco cuyo pilar de crecimiento es estar al lado del campo

En las buenas o las malas se conoce, quien siempre está al lado de un productor agropecuario en la Argentina, y en eso Banco Macro tiene mucho para decir.

Con más 500 sucursales y 110 oficiales de agro negocios, el banco que dirige la familia Britos, volvió a decir presente en Expoagro 2026 y explico porque es uno de los bancos que eligen en el agro para financiarse.

Sobre el presente en financiación financiera y las proyecciones de trabajo para este año, Federico Taffarel, gerente de Banca Agro del Banco Macro, destaco en dialogo con El Regional Digital, que la casa bancaria “definió que dentro de uno de sus pilares de crecimiento era el Agro. Hace tres años que estamos pisando fuerte en el sector. Y hemos apostado mucho con un modelo híbrido o mixto, que yo creo que fue un gran acierto”, detallo.

Por un lado, tenemos la cercanía o el contacto humano, que era un valor y una fortaleza nuestra. Sobre todo, en el sector de agropecuario, donde el productor también del interior valora mucho ese contacto.

A ello hemos sumado la parte digital, donde buscamos un equilibrio entre lo mejor de la presencialidad y lo mejor del mundo digital, por lo que buscamos que la experiencia del cliente, el contacto con el banco, el relacionamiento sea lo más rápido, menos burocrático y fácil, sin generar fricciones”, delineo el directivo del Macro en el marco de Expoagro 2026.

Taffarel describió que, dentro de Banco Macro, en la cartera de Banca Empresas, el sector agro es el que más crédito demanda, “somos el 35% de la cartera de Banca Empresas del sector de agro, siendo el agrícola con mayor demanda”, informo.

Economías regionales

Taffarel aclaro que cuando se habla de acompañar el crecimiento del agro, esto también alcanza a economías regionales. Nosotros somos un banco que está en Salta, Misiones, Tucumán y Jujuy, donde somos agentes financieros, somos el banco provincia de esas provincias, explico, donde hay producciones como tabaco, yerba, azúcar, en las cuales nosotros las consideramos dentro del negocio agropecuario.

El presente de la economía: el productor hace operaciones en dolares

Federico Taffarel se refirió en dialogo ante integrantes del Pool de Periodistas, del cual El Regional Digital, formo parte, “hace ya dos años que pasamos de un modelo especulativo, donde el productor se financiaba en pesos y compraba dólares con maquinaria, con insumos, apostando aquella devaluación y mal no le fue.

Le licuaba esa deuda especificada. Hoy está al revés. El 90% de las operaciones que hacemos son en dólares, por una cuestión de tasas y por una cuestión de que el productor está dolarizado, su flujo está dolarizado”, puntualizo

Entonces ve con muy buenos ojos este financiamiento en dólares y es un productor que le pasa lo mismo que a la mayoría de las actividades de la Argentina con márgenes limados más ajustados y está exigente en cuanto al nivel de costos y tasas de los bancos.

Líneas de crédito para la Agricultura y Ganadería

En ese marco de acompañar al productor agropecuario, Taffarel informo que para la agricultura tenemos la línea de capital de trabajo. En cuanto a la siembra estamos con la pre-campaña para trigo, lanzando promociones y paquetes especiales para la compra y financiación de insumos.

Contamos con más de 300 convenios para la compra de maquinaria agrícolas que están vigentes para la compra y financiación, además de cualquier proyecto que quiera darse de equipos de riesgo también están.

“Para la ganadería creo que es uno de los pocos años donde notamos una cierta demanda para productores ganaderos de arreglar la manga, la incorporación de una balanza, alambres, forrajes, retención de vientres, compra de vientres, compra de cabezas para la embarcada.

Entonces esa demanda empezó a activarse y obviamente tenemos los productos adecuados, tanto en financiamiento en pesos o en dólares, detallo.

Crédito Simple Agro

Para ello el productor cuenta con una plataforma que es Crédito Simple Agro, un espacio que desburocratiza mucho, y donde se carga la información que se declara en el CISA de su fin de campaña.

Son dos formularios que descarga ARCA nos los trae a cualquier subsidiario del banco, los sube a su home banking y con esa información, en menos de 30 segundos, en un proceso automático, digital y de autogestión, le damos una línea de crédito de hasta 300.000 dólares, con una parte que es de cheques y otra parte adicional para prendario de maquinaria agrícola.

Se ha mejorado muchísimo, ante esa burocracia que teníamos. Ahora no tengo que armar la carpeta.

Morosidad

Por ultimo consultado sobre morosidad, informo que la cartera agropecuaria, así como demanda crédito en el Macro, también ha sufrido un pequeño deterioro comparado con otros sectores, en cuanto a morosidad, pero está bien, aclaro y definió que, como eslabón primario de la cadena, el productor, está muy bien, está sano. Puede haber algún atraso en zonas donde hubo exceso de agua o falta de agua puntualmente, pero en términos generales, a nivel país, la cartera está sana.