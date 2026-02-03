Bahía Blanca: una casa rodante se soltó en la Ruta 51, cruzó de carril y chocó de frente a un camión

Un escenario de incertidumbre se vivió en la Ruta 51, cerca de Bahía Blanca, cuando una casa rodante se desprendió en plena marcha, se cruzó de carril y provocó un choque frontal que pudo terminar en tragedia. El violento impacto dejó a un camionero herido y obligó a interrumpir el tránsito en una zona clave del corredor vial.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 685, en el sector de los puentes. Según las primeras reconstrucciones, una Toyota Hilux que circulaba con una casa rodante enganchada sufrió un desperfecto y el acoplado se soltó de manera repentina. Sin control alguno, el vehículo se desplazó hacia el carril contrario y fue embestido de frente por un camión Mercedes Benz.

El conductor del camión, un hombre de 40 años, resultó herido por la magnitud del choque y debió ser trasladado de urgencia a un centro médico para una mejor evaluación. En tanto, el conductor de la camioneta, de 33 años, salió ileso, aunque quedó en estado de shock por la secuencia vivida en segundos.

En el accidente también se vio involucrado un tercer vehículo de gran porte, cuyo chofer no sufrió lesiones. A raíz del impacto y los trabajos de emergencia, la Ruta 51 permaneció totalmente cortada y luego fue habilitada de manera parcial tras más de una hora, mientras se retiraban los rodados y se realizaban las pericias.

Las causas del desprendimiento de la casa rodante son materia de investigación.