Autovía en la Ruta 5: Piden una reunión urgente con Vialidad ante la paralización de obras

El diputado nacional Eduardo Falcone (MID) expresó su preocupación por el estado de la Ruta Nacional 5 y la falta de avances en su transformación en autovía. “El Estado ‘presente’ hizo 40 kilómetros de autopista en 40 años. Son 600 kilómetros hasta Santa Rosa: a ese ritmo se necesitarían siglos para completarla. Basta de muertes evitables y de subdesarrollo”, sostuvo el legislador, al reclamar soluciones urgentes.

En este marco, Falcone, quien impulsó el encuentro, confirmó que solicitó una reunión con la autoridad de Vialidad Nacional, Marcelo Godoy, que fue concedida para este lunes por la tarde.

Adelantó también que pedirá información sobre las propuestas presentadas en la licitación del Tramo Pampa que abarca la totalidad de la RN5. En redes sociales se manifestó críticamente sobre la posibilidad de que le adjudiquen esa concesión a CBC de Cristóbal López, dados los incumplimientos de dicha empresa, actualmente a cargo de la obra Mercedes Suipacha que se encuentra paralizada.

El legislador también advirtió sobre la falta de información oficial respecto a la paralización del tramo Mercedes–Suipacha, lo que incrementa la incertidumbre en torno a una obra clave para la conectividad y la seguridad vial.

Según trascendió, los trabajos en ese sector se encuentran detenidos desde hace semanas por problemas vinculados a pagos pendientes, lo que derivó en la retirada de equipos y la desvinculación de trabajadores por parte de la empresa contratista. La situación genera inquietud por el impacto en la producción y el transporte, dado el carácter estratégico de esta ruta para el desarrollo regional.