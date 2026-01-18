Aseguran que más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar

“Los relevamientos muestran un inicio de temporada marcado por picos de ocupación asociados a fines de semana, eventos y agendas puntuales, más que por reservas anticipadas o estadías largas planificadas con antelación”, sintetiza en su informe de este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Y completa: “La dinámica dominante es la del viaje conveniente: cuando se combinan evento, clima favorable y propuesta clara, la ocupación sube rápidamente, incluso en destinos que arrancaron con registros moderados”. Eso sí: “Una señal de alerta son los datos de provincia de Buenos Aires”.

Mas al sur de la costa atlántica bonaerense, Monte Hermoso, finalizó la primera quincena de enero con números sólidos en cuanto a la ocupación, donde se reporto un 80% promedio semanal y del 95% fines de semana. Conforme publico el sitio Monte hermoso Digital, el ranking desde donde llegaron los turistas, lo lidera la Provincia de Buenos Aires seguida por Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Neuquén.

Cambios, según CAME

Siguiendo con el análisis de la cámara empresaria, se “consolida un cambio estructural en los hábitos de viaje, con un turista que define su salida cada vez más cerca de la fecha, controla el gasto y prioriza experiencias concretas por sobre estadías largas previamente planificadas”. Y entonces, para CAME, “más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar, donde la flexibilidad y la oportunidad ganan peso frente a la anticipación”.

Por caso, en “distintos puntos de la provincia de Buenos Aires los visitantes no suelen permanecer más de una noche, ya que continúan viaje hacia otros destinos regionales. En plazas serranas como Tandil, si bien el segmento de cabañas muestra un buen desempeño, la hotelería registra mayor rotación y estadías cortas, asociadas a escapadas breves y a un consumo más contenido. En contraste, los destinos turísticos consolidados sostienen estadías más prolongadas: Bariloche y Mar del Plata presenta un promedio cercano a 3,8 noches”. Y concluye: “En términos generales, la estadía promedio se concentra mayormente entre 3 y 4 noches en los destinos de vacaciones plenas”.

Sigue el informe, “el verano 2026 anticipa y confirma un turista activo pero prudente: viaja y se mueve, pero lo hace con cautela, define tarde, ajusta la duración de su estadía y elige en función de la relación precio–experiencia. Lejos de retraerse, el turismo se reorganiza alrededor de decisiones más racionales y selectivas”.

Los gastos, según CAME

En la misma línea, “los datos de la primera quincena confirman que el gasto turístico sigue siendo significativo y genera un impacto económico concreto en las economías locales. Lejos de un consumo expansivo generalizado, el patrón dominante es el de un gasto más racional, con comparaciones y más concentrado, donde el visitante prioriza experiencias con sentido y ajusta consumos accesorios. El resultado no es menor gasto, sino gasto mejor direccionado”.

Y vuelve a aparecer Chascomús como ejemplo: “El gasto promedio se ubicó en $ 97.000, confirmando el peso económico que puede generar una escapada corta cuando hay volumen y rotación”. También Tandil: “Se observa una estrategia de precios contenidos, tarifas similares a la temporada anterior, que permite sostener la demanda, mientras el visitante se muestra más prudente en compras y gastronomía fuera de los consumos esenciales”.

En esta reconfiguración del modo de viajar, “en la comparación contra la quincena de 2025, una señal de alerta son los datos de provincia de Buenos Aires: los registros oficiales marcaron una caída del 21%, que se sintió con mayor intensidad en los destinos de la Costa Atlántica (-26%). Por ejemplo, los gastos turísticos realizados con Cuenta DNI bajaron un 40%”.

Según CAME, “la lectura de mercado es clara: el gasto turístico es significativo y, en muchos casos, muy elevado, pero no se distribuye de forma homogénea ni automática. Allí donde el producto turístico logra diferenciarse y ofrecer razones claras para gastar, los indicadores económicos acompañan y confirman que el verano 2026 mantiene un impacto real y palpable, aun en un contexto de mayor cautela en las decisiones de consumo”.

Las agendas, tipo de destinos, clima

Otro punto que destaca la cámara empresaria es “la cantidad de eventos y actividades que operan como los principales aceleradores del movimiento turístico, con impacto directo tanto en la ocupación como en la circulación comercial”. A decir de CAME, “el turista se movió menos por ‘destino’ en abstracto y más por activadores concretos: un festival, un carnaval, una carrera, una feria o una experiencia diferencial en naturaleza”.

Además, “la naturaleza convertida en experiencia programada es el fijo de la temporada. En la primera quincena, el movimiento turístico se concentró en un conjunto de atractivos y productos líderes, que explican buena parte del flujo, la ocupación y el gasto registrado a nivel nacional”. En playas y destinos de agua se destacaron Las Grutas, “por su singular temperatura del agua y perfil familiar”, y la Costa Atlántica, “con muy altos niveles de ocupación en los principales balnearios: Pinamar, Mar del Plata, Vila Gesell, Costa Esmeralda, San Bernardo, Mar de las Pampas y Cariló, entre otras”.

Por otro lado, “uno de los principales desafíos señalados por prestadores y cámaras está siendo el crecimiento de la oferta informal de alojamiento, que compite de manera directa con la hotelería registrada. Esta situación genera fuertes asimetrías de costos, presiona precios a la baja y afecta la rentabilidad de los establecimientos formales, especialmente en destinos con alta demanda de escapadas cortas y alquiler temporario”.

Por último, “otro aspecto crítico es la dependencia creciente de la agenda y el clima. La temporada se vuelve más volátil, pero cuando hay buen tiempo la demanda responde rápidamente. Cuando ese factor falta, la ocupación se retrae. Se pudo ver claramente eso desde mediados de diciembre, lo que dificultó la planificación financiera de los prestadores y aumentó la incertidumbre, especialmente en destinos de escapada y turismo de cercanía”.