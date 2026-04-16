Arranca la emoción: comienza el Turismo Promocional 2026 en 9 de Julio

Este fin de semana se pone en marcha una nueva temporada del Turismo Promocional, y la expectativa no podría ser mayor. El escenario elegido para el inicio del campeonato es el emblemático Autódromo Ciudad de 9 de Julio, que se prepara para recibir a pilotos, equipos y fanáticos en lo que promete ser un verdadero espectáculo del automovilismo zonal.

Con el clásico trazado “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado” como protagonista, la actividad comenzará el sábado con la apertura del autódromo desde las 10:00 hs, seguida por el inicio de inscripciones y las primeras pruebas libres cronometradas (no obligatorias) desde las 13:45 hs, extendiéndose hasta las 17:00 hs.

El domingo concentrará toda la intensidad de la competencia. La jornada arrancará temprano, desde las 7:30 hs, con inscripciones y entrega de sensores, para luego dar paso a la verificación técnica y las tandas de pruebas libres oficiales para las tres divisionales: Clase 1, Clase 2 y Clase 3.

Uno de los puntos destacados del cronograma será la clasificación, que comenzará a las 10:50 hs en una única tanda por categoría, mientras que las series se disputarán desde las 12:45 hs. Finalmente, las esperadas finales se pondrán en marcha a partir de las 14:30 hs, cerrando el espectáculo con la coronación de los primeros ganadores del año.

En lo deportivo, la temporada 2026 llega con una novedad importante: la Clase 2 deja de ser monomarca, permitiendo ahora la participación conjunta de modelos Fiat 128 y Fiat Uno, lo que sin dudas aportará mayor diversidad mecánica y elevará el nivel competitivo.

Se espera una convocatoria destacada, tanto por la cantidad de autos como por la calidad de los protagonistas, marcando desde el inicio el tono de un campeonato que promete ser vibrante en cada fecha.