Argentina concretó el primer embarque de trigo a China después de 30 años

En el puerto de Timbúes comenzó la carga de un buque con 65.000 toneladas de trigo argentino con destino al gigante asiático. Desde la empresa china COFCO destacaron que se trata del inicio de una nueva etapa para el comercio agroindustrial. “Este hito es apenas el comienzo”. Con esa frase, Alfonso Romero, CEO de COFCO, describió lo que para la empresa significa la carga hoy, desde el puerto de Timbúes, en Santa Fe, del primer barco con trigo argentino para China.

Por su parte la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que salió este sábado el primer embarque de trigo con destino a China marcando un nuevo hito en las relaciones comerciales entre ambos países.

Conforme detallo la SAGyP, el mercado de China ya se encontraba abierto y operativo para el trigo argentino desde enero de 2024, como resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Agricultura, SENASA y la Cancillería junto con el sector privado, no obstante la materialización de esa apertura llega con el reciente envío del cereal.

Para presenciar la operación de carga del buque MV Shandong Fu Yi asistieron diversas autoridades, entre ellas Wang Wei, embajador de la República Popular China en la Argentina; Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo provincial y Antonio Fiorenza, intendente de Timbúes. Además Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional del gobierno nacional. También Wei Dong, CEO de COFCO International; Sun Bao, Chairman de COFCO Trading, y el antes mencionado Romero. El presidente Javier Milei agradeció una invitación al acto, pero no asistió, se indicó.

China, a pesar de su elevada producción —estable en torno a 130–140 millones de toneladas anuales durante la última década— mantiene niveles de consumo interno aún mayores. Esta brecha dinámica explica su rol creciente como importador: en los últimos años sus compras externas escalaron desde niveles moderados (3–5 millones de toneladas entre 2014 y 2019) hasta picos superiores a 13 millones de toneladas en 2022/23 y 2023/24. Es uno de los principales compradores de trigo del mundo, siendo Australia, Canadá y Francia sus proveedores mayoritarios.

Para Argentina, el mercado chino representa una oportunidad no sólo por su tamaño absoluto, sino porque abrir y consolidar el acceso permitiría a Argentina aumentar su potencial exportador y, al mismo tiempo, fortalecer una estrategia clave: la diversificación de mercados para reducir riesgos y estabilizar los ingresos del complejo triguero.

Argentina exportó entre enero y octubre de 2025, 10,64 millones de toneladas de trigo y sus subproductos, representando un 54% de incremento respecto del mismo período de 2024 lo que pone de manifiesto el enorme potencial de la cadena y el esfuerzo de productores, industrias y exportadores para posicionar el producto nacional en el mundo.