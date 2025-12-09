Apoyar el mal menor: Por usos y costumbres, la presidencia del HCD, le correspondería a la LLA, pero hay incertidumbre en quien recaerá el cargo

A horas de conformarse el nuevo Concejo Deliberante del Partido de 9 de Julio, es una incógnita sobre quien será el nuevo presidente del legislativo local. En el uso y costumbre, debería estar presidiendo la Libertad Avanza, quien ganó la elección de medio término el pasado 7 de septiembre, sin embargo la norma (que no es parte de la ley orgánica municipal), de que gobierne el Concejo, el partido violeta, está muy lejos de poder serlo.

Según el presidente del Bloque de LLA, Luis Moos, en dialogo con el programa Radial Acontecer Rural, por FM 102.7 Radio Amanecer, opino que “la historia política e institucional de 9 de julio y del resto del Estado en los distintos lugares, siempre se ha respetado la voluntad popular.

Cuando ha ganado, el partido que ganó, siempre yo, este es el décimo presidente que voy a votar como concejal, siempre se tuvo muy en cuenta el tema del partido que ganaba, le correspondía la presidencia del Concejo Deliberante.

Como ejemplo el edil recordó que el senador Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, con 20 diputados de 272, y sigue siendo presidente ahora, fue reelecto. Eso es respetar la voluntad popular”, recalco.

Es decir, la gente se expresó, y en 9 de Julio la gente se expresó con un número importante, con una diferencia importante, pero las cosas no son tan así, expreso y agrego: Intuyo y sospecho, de un cierto acuerdo de bloques, en si una clara convivencia entre el gobierno municipal y el bloque de Unión por la Patria”, para que la Libertad Avanza, no presida el Concejo Deliberante, denuncio.

«Quienes estamos informados sabemos que es así, y en este caso particular no hay duda, ojalá me equivoque porque por ahí estoy prejuzgando, me permito hacerlo en función de la experiencia”, delineo el concejal con varias batallas políticas en su haber.

Consultado si la presidencia actual del legislativo (Malis) ha llamado a los Bloque, Moos aseguro que no han sido convocados en la conformación de las nuevas autoridades legislativas.

Fuentes consultadas por El Regional Digital, indican que el pacto político entre Somos y Unión por la Patria, esta sellado, precisamente con quien le destituyo como presidente al Concejal Julio Bordone, a quien acusaron por no leer una nota emitida desde la Comisión de Cultura, precisamente en el acto del 24 de marzo del corriente año.

Es que entre esa situación que le toco vivir al PRO, se cree que sería para Somos(PRO), el mal menor ante la posibilidad de que gobierne el legislativo, La Libertad Avanza.