Aplicación de fitosanitarios: Piden que productores agrícolas reflexionen en la zona de exclusión y de amortiguamiento en cumplir con la Ordenanza Municipal

A partir de la aprobación y promulgación de la nueva Ordenanza Municipal sobre la aplicación de fitosanitarios en el partido de 9 de Julio ,en el mes de mayo de 2024, que impone una zona de exclusión para la no aplicación hasta 200 metros del ejido urbano, y a partir de allí una zona de amortiguamiento con uso de Receta Agronómica Obligatoria (RAO) y la presencia de un Fiscalizador (Agrónomo matriculado), a lo que se suma una medida cautelar judicial dispuesta sobre fines del año 2024 para la localidad de French, que impone una restricción de no aplicación hasta 1000 metros, por lo que ya varios pequeños productores se están viendo afectados.

En ese sentido la Sub Secretaria de Producción y Empleo, Cecilia Fusari recordó en dialogo con El Regional Digital, “tomamos un rol puntual exigido desde lo judicial y desde la misma medida cautelar, pero también ya estábamos obligados a hacer un determinado control con la puesta en valor o la puesta en vigencia de la ordenanza correspondiente. En este sentido, la ordenanza indica un mapa determinado, tanto sea de la zona de exclusión, que son 200 metros alrededor de la zona urbana de 9 de Julio, más la zona de amortiguamiento, que son 200 metros más después de la zona de exclusión. Ambas zonas son diferentes. Los primeros 200 metros pegados al casco urbano de la ciudad, o pueblo, está totalmente prohibido. En el caso de French son 1.000 metros, porque el Juez así lo determina en la medida cautelar», recordó.

Entonces a nosotros nos pone en un lugar de salir a controlar que esto sea así. La zona de exclusión tiene prohibición total de hacer aplicación, no hay excepción ni ningún tipo de cosa que se pueda hacer porque la ordenanza así lo establece”, subrayo.

Fusari, trajo a memoria que la ordenanza fue trabajada durante mucho tiempo, fueron años de trabajo en una mesa colaborativa con distintos actores, tanto sea del municipio como de distintas entidades que representan al productor y a distintos organismos vinculados. Y también estaban involucradas los dos ONG que están por el medio ambiente”, puntualizo y agrego que esto no es un capricho desde el ejido municipal y no es así, es una ordenanza que justamente buscaba acercar posiciones y tratar de regular la aplicación de agroquímicos que no estaba regulado en la ciudad y veíamos que era inminente que era necesario hacerla, puntualizo.

Según la funcionaria municipal en este control, dijo que se está notificando a propietarios de establecimientos rurales. Puntualmente en este momento nos toca estar más encima sobre la localidad de French, ya que hay un pedido de informe del Juez respecto de qué acciones estamos llevando adelante, y se está notificando al productor respecto de la irregularidad que estamos encontrando, ya que vemos cultivos en zonas de exclusión”, advirtió e indico que hay mas de 30 casos; por lo que esperamos que realmente el productor tome conciencia de lo que esto implica. Nosotros estamos relevando pruebas fotográficas y luego obviamente esto pasa al Juzgado de Faltas, y será quien aplique la multa que la ordenanza indica. Para dar una idea, una multa va de $ 400.000 a 3 millones de pesos, esto teniendo en cuenta las distintas faltas que se puedan encontrar, que la máquina no esté declarada, que el aplicador no tenga carnet, entre otros que hacen a que la aplicación no haya sido en las condiciones que corresponde, informo.

Llamado a la reflexión

Fusari, expreso en el dialogo con El Regional Digital, que se debe hacer un llamado a todos los que intervienen en esta cadena productiva, que no es responsabilidad solo del Municipio controlar, sino que en primer lugar el productor hacer las cosas como corresponde. Y entiendo acá también que hace un montón de años que no se hacen las cosas como se debe y entonces cuesta un poco en lo que se refiere a hábitos incorporar nuevas costumbres, pero es necesario porque si no, creo yo, que nos arriesgamos a que las medidas cautelares como la que ocurrió en French, se repliquen y entonces ahí me parece que el perjuicio va a ser mucho mayor”, advirtió. De allí es que la funcionaria insistió en cumplir la ordenanza y un poquito de reflexión y cada uno hacerse cargo de la responsabilidad que le toca, puntualizo.

Como proceder en una zona de Amortiguamiento

Consulta por parte de El Regional Digital sobre cómo se procede en la zona de amortiguamiento; detallo que tiene un procedimiento 48 horas antes de la aplicación, el productor con los debidos cuidados de las condiciones climáticas y con todo lo que la aplicación propia necesita para que sea eficiente, tiene que declarar la receta.

Puede hacerlo en papel acá en la subsecretaría porque tal vez no se amiga con la tecnología y no puede usar la aplicación Agro Hub que se propuso como herramienta para facilitar la inscripción. Se entiende que a veces es más fácil el papel o es más práctico y a veces no estamos muy amigados con la tecnología, no es condición solo a través de la aplicación, arriba mencionada, dijo.

Una vez que el ingeniero agrónomo lleva la receta a la agronomía para comprar el producto, porque esto también nosotros nos encontramos con esta irregularidad, nadie presenta las recetas a la hora de comprar los productos, cosa que están obligados y no desde ahora, sino desde el año 1991, o sea, no es desde hace unos meses, recordó y dijo, vienen con la receta y se sortea un fiscalizador que es un ingeniero agrónomo y tiene que estar presente durante la aplicación, eso sí es condición, si no hay fiscalizador no puede haber aplicación.