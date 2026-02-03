Anmat prohibió la comercialización de un aceite de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó este viernes la prohibición de venta en todo el territorio nacional del «Aceite de Oliva extra virgen» de la marca «Tierra de Oliva». A través de la disposición 192/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo regulador determinó que el producto, que indicaba ser elaborado en la provincia de La Rioja, no contaba con los registros sanitarios correspondientes, lo que lo convierte en un artículo ilegal para el consumo.

El proceso de investigación se inició a partir de la consulta de un consumidor, lo que permitió a las autoridades constatar que la información exhibida en los rotulados del envase era falsa. Debido a estas irregularidades, la ANMAT calificó al producto como «apócrifo» y ordenó el cese inmediato de su comercialización. La restricción es total: abarca a todos los lotes y fechas de vencimiento existentes, y se extiende expresamente a las publicaciones en plataformas de comercio electrónico, donde suele ser ofrecido.

Desde el ente nacional explicaron que la decisión busca «proteger la salud de los ciudadanos«, ya que al tratarse de un alimento sin registro, resulta imposible verificar su origen y seguridad. Las autoridades sanitarias advirtieron que, en estas condiciones, «no puede garantizarse su inocuidad, su trazabilidad, sus condiciones de elaboración y su calidad«, dado que el aceite no ha sido sometido a los niveles de control y fiscalización necesarios para asegurar que sea apto para el consumo humano.