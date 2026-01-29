Aflojen al acelerador: Se produjeron nuevos accidente de transito en la ciudad

Los servicios de emergencia se vieron movilizados esta madrugada y en las primeras horas del día donde se produjeron dos accidentes de transito, en el que participaron motocicletas.

Conforme se informo por parte de fuentes policiales, en las primeras horas de la madrugada, en la intersección de Freyre y Santa Fe dos menores de edad a bordo de una moto, su conductor pierde el control y colisiona con un vehículo estacionado debidamente en el lugar.

Producto del accidente uno de los ocupante de la moto debió recibir atención medica ante escoriaciones en uno de sus miembros, sin embargo al cometer una Infracción ante la Ley de Tránsito fue secuestrado el rodado motor. Mientras que los progenitores del menor se hacían cargo del arreglo del auto.

En otro orden, Policía informo que horas mas tardes también en calle Santa Fe al 800 entre Av. Mitre y La Rioja, una mujer que conducía una motocicleta impacto la parte trasera de un vehículo marca Toyota Yaris, color blanco, también estacionado, por lo que la femenina debió ser trasladada a un centro asistencial local. Por el hecho se secuestro la motocicleta y tomo intervención judicial.

