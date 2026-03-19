Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de la nena de dos años en Cosquín
Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en la ciudad de Cosquín tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de dos años en el barrio San José Obrero.
En horas de la noche, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, activó el sistema de emergencia federal Alerta Sofía, luego de una comunicación que mantuvo con su par cordobés, Juan Pablo Quinteros.
La medida implica, entre otras cosas, que la Policía controla auto por auto en los accesos a Cosquín, como la Autovía a Punilla, la ruta 38 y el Caminos al Pan de Azúcar.
Bomberos voluntarios de distintos cuarteles, junto a personal policial, trabajan intensamente para dar con el paradero de la menor, cuya ausencia fue advertida por familiares en las últimas horas.
La preocupación se activó cuando el abuelo de la niña llegó a la vivienda familiar y preguntó por su nieta, quien debía encontrarse en la casa, pero no estaba.
Es de tez trigueña, con pelo castaño claro. Al momento de la desaparición la menor vestía un body de color gris mangas largas sin calzado.
Toda información puede ser aportada a la Unidad Judicial de Cosquín (3541-454985 , 3541-454010 , 3541-454356 internos 56801, 56802, 56803), o en cualquier sede judicial o policial.
El operativo se inició de inmediato con la intervención de bomberos voluntarios de la región serrana.
Fernando López, integrante de la Agrupación Serrana de Bomberos, explicó a Cadena 3 cómo se activó el procedimiento.
Hace aproximadamente una hora fuimos alertados el sistema de bomberos de la agrupación serrana, específicamente el cuartel de bomberos de Cosquín, por la búsqueda de una menor de dos años en el barrio San José Obrero de Cosquín. Es toda la información que tengo hasta el momento”, indicó.
Participan varios cuarteles y equipos especiales
Del rastrillaje participan dotaciones de Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Santa María y otras localidades cercanas, además de unidades especiales que trabajan en el llamado “punto cero”, es decir, el lugar donde se vio por última vez a la niña.
El propio López detalló el despliegue: “Está trabajando bomberos de Cosquín, bomberos de Valle Hermoso, La Falda, Santa María, y dos dotaciones de ETAC, que por el momento están trabajando en el punto cero y se va a ir ampliando la búsqueda hasta ojalá se encuentren con el paradero”.
Las autoridades no descartan que el operativo continúe. “Estamos reprogramando las próximas horas también en caso de que sea necesario”, agregó el integrante de bomberos.
Por el momento, no se difundieron más datos oficiales sobre las circunstancias de la desaparición, mientras se intensifica el trabajo en la zona con la esperanza de encontrar a la niña sana y salva.
Informe de Tomás Villagra.
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