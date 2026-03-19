Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de la nena de dos años en Cosquín

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en la ciudad de Cosquín tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de dos años en el barrio San José Obrero.

En horas de la noche, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, activó el sistema de emergencia federal Alerta Sofía, luego de una comunicación que mantuvo con su par cordobés, Juan Pablo Quinteros.

La medida implica, entre otras cosas, que la Policía controla auto por auto en los accesos a Cosquín, como la Autovía a Punilla, la ruta 38 y el Caminos al Pan de Azúcar.

Bomberos voluntarios de distintos cuarteles, junto a personal policial, trabajan intensamente para dar con el paradero de la menor, cuya ausencia fue advertida por familiares en las últimas horas.

La preocupación se activó cuando el abuelo de la niña llegó a la vivienda familiar y preguntó por su nieta, quien debía encontrarse en la casa, pero no estaba.

Es de tez trigueña, con pelo castaño claro. Al momento de la desaparición la menor vestía un body de color gris mangas largas sin calzado.

Toda información puede ser aportada a la Unidad Judicial de Cosquín (3541-454985 , 3541-454010 , 3541-454356 internos 56801, 56802, 56803), o en cualquier sede judicial o policial.

La búsqueda comenzó pasado el mediodía