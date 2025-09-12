Accidente vial: dos menores con graves heridas, una de ellas fue derivada a un centro de mayor complejidad

En la madrugada de este viernes 12 de septiembre, aproximadamente a la hora 4, se registró un accidente de graves consecuencias en calle Azcuénaga y Marinero Arce, en Ciudad Nueva, cuando dos menores, de entre 12/13 años, abordo de una motocicleta tipo 110 cilindradas impactan contra la parte trasera de un camion estacionado en el lugar, conforme adelantáramos en nuestras redes sociales.

El hecho sin duda genero preocupación, una vecina cercana al accidente, manifestó que mientras descansaba el estruendoso ruido la despertó y al observar la menores que no se movían

Tras intervenir las fuerzas de seguridad y de emergencias, ambas menores fueron trasladadas al Hospital Julio de Vedia, internadas en la unidad de terapia intensiva, ya que sufrieron heridas de gravedad.

Conforme se conoció en la tarde de este viernes, una de las menores fue derivada por la gravedad en el estado de salud, a un centro de mayor complejidad en el conurbano bonaerense.

En el lugar se realizaron las pericias policiales pertinentes, en una IPP caratulada Lesiones Culposas, se secuestro el transporte y la motocicleta. Las menores no usaban casco protector al momento del accidente, según información recibida.