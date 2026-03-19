Abigeato esclarecido: Recuperan 58 vacunos robados

Tras una investigación compleja encabezada por el CPR Las Flores, se logró esclarecer un importante caso de abigeato ocurrido en un establecimiento rural del partido.

Autores del hecho habían sustraído 40 vacas, 16 terneros y 2 toros, trasladándolos en camiones hacia otro distrito.

Mediante tareas investigativas, análisis de cámaras, seguimientos y allanamientos simultáneos en Mercedes, la policía logró identificar a los responsables y ubicar el lugar donde se encontraban los animales.

Durante el operativo se secuestraron vehículos utilizados en el traslado, teléfonos celulares y un arma de fuego, además de recuperar la totalidad del ganado sustraído, que fue restituido a su propietario.