A pesar del trabajo control y secuestro, las normas de tránsito siguen siendo infringidas

El automóvil fue interceptado cuando circulaba a gran velocidad por el centro de la ciudad.

Durante el último fin de semana, la Dirección de Tránsito, junto a la Guardia Urbana de la Municipalidad de Nueve de Julio, realizó operativos de control en distintos puntos de la ciudad, principalmente en espacios públicos y sectores de alta concurrencia.



Como resultado de los controles, se secuestraron 19 motovehículos por falta de documentación, incumplimiento del uso obligatorio de casco y conducción por menores de edad.

Además, un automóvil marca Mercedes-Benz que estaba participando en carreras ilegales en pleno centro de la ciudad fue secuestrado por personal de tránsito y la Guardia Urbana, en un procedimiento que refuerza el compromiso municipal con la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito.

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a la población la importancia de respetar las normas de tránsito para garantizar la seguridad de todos los vecinos.