9 de Julio fue sede de una fecha de la Liga Chivilcoyana de Voley

La sub comisión de vóley del Club Atlético 9 de Julio tuvo este fin de semana la responsabilidad de ser anfitrion de una nueva fecha de voley de la Liga Chivilcoyana, al organizar las fechas 7 y 8 de los torneos de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, correspondientes a la 4ª jornada y a llevarse a cabo íntegramente en 9 de Julio, en el Gimnasio «Ernesto Bancora», en el Micro Estadio del Club y en el SUM de la Escuela Nacional de Comercio, con 9 partidos en cada cancha, informaron desde el Club.

En cuanto a los equipos del Club Atlético 9 de Julio, en categoría Sub 16, se presento con dos planteles: Atlético blanco y Atlético rojo, ambos dirigidos por Luz Picardo. El equipo rojo perdió con uno de los clubes más importantes de este deporte de Chivilcoy, Villarino, cuyo equipo «C» se impuso 25 a 10 y 25 a 9 y el «B» por 25 a 6 y 25 a 13; en cuanto a Atlético blanco, venció a Independiente, también de Chivilcoy, por 26 a 24 y 25 a 14 y perdió con Villarino «A» por 15 a 6 y 25 a 18.

Participan las entidades inscriptas en la Liga, varias con más de un equipo, de las ciudades de Chivilcoy (tres clubes y un CEF), Mercedes (dos clubes), Carmen de Areco, Chacabuco, Lobos, Saladillo, Pehuajó, Suipacha y de 9 de Julio los clubes Atlético y Superova.