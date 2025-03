18º Fecha LNF: Laguneros y Santos repartieron el juego y los puntos

Se disputo este sábado el partido adelantado por la fecha número 18 del Torneo de la Liga Nuevejuliense de futbol, y que disputaron en el estadio “Vicente Cusatti”, el local, Libertad ante la visita de San Martin.

En un partido que inicio siendo controlado por Libertad, a los cinco minutos, el medio campo de San Martin comenzó a controlar la pelota y el partido. A partir de allí al equipo dirigido por Balhano se le hacía difícil contragolpear el arco de Arana, que lo intentaba hacer mediante Miraglia y Salazar.

Por parte de la visita, no solo se controlaba la pelota también la velocidad de los pibes de San Martin y la descaradez de Javier Duran con tan solo 16 años que complicaba a la defensa lagunera, y la única manera de pararlo era mediante las faltas, hasta que una de ellas, lo saco de la cancha por una lesión.

Antes, la velocidad de Hippikins y la inteligencia de Rivero, más Duran, termino en que a los 20 minutos el árbitro Enrique Márquez marcara penal en favor del Santo y que ejecuto Hippiknis poniendo el 1-0 parcial.

A Libertad le costaba marcar y hacerse de la pelota, en el medio llego un sobre pique de Besada que salo el travesaño y un mano a mano de Hippikins que lo gano el arquero Hernán Silva. Por la derecha Secreto era imparable y se atrevía a patear al arco, y así termino el primer tiempo.

El segundo tiempo, Libertad fue otro, en actitud, juego y clara decisión de no solo empatar y sino de quedarse con la victoria.

Esto no pudo ser por las acciones de la defensa “santa” que se convirtió en una barrera, y cuando todo esta por terminar, Emanuel Miraglia se va expulsado por doble amarilla, pero eso no desenfoco al conjunto lagunero, en tal caso el se sentida más complicado era San Martin que no sabia como defender hasta ahí el 1-0.

Sobre el final, un tiro de esquina, logra conectar un cabezazo en la punta de área chica “Bolín” Zalazar, rompe la «barrera santa» y Aranas no tuvo tiempo de reaccionar. El partido se ponía 1 a 1.

Los últimos cinco minutos ambos equipos no dejaron de entregar futbol, que fue lo que mas se vio en el partido.

El resto de la fecha continua hoy domingo con los siguientes partidos

DOMINGO 30

16.30 hs: Naón – French. Arbitro: Diego Romero.

16.30 hs: Quiroga – Once Tigres. Arbitro: Guillermo Bonello.

17.00 hs: Dudignac – La Niña. Arbitro: Sebastián Bravo.

17.00 hs: El Fortín – 9 de Julio. Arbitro: Walter Medrano.

17.00 hs: Agustín Alvarez – San Agustín: Arbitro: Ignacio Brenna.