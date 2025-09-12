12 al 14 de septiembre: Fortecar abre sus puertas con beneficios especiales durante los OPEN DAYS

Desde el jueves 12 al domingo 14 de septiembre, Fortecar lanza una nueva edición de sus esperados OPEN DAYS, una propuesta comercial abierta al público con beneficios únicos para quienes quieran acceder a un vehículo 0KM o vender/comprar un usado con respaldo oficial.

Durante los cuatro días, las sucursales ( 9 de Julio en ruta nacional 5 y Av. Madariaga) ampliarán su horario de atención, incluyendo la apertura especial de sábado y domingo de 8:30 a 12:30 hs y de 15 a 19 hs, para garantizar que más personas puedan aprovechar esta oportunidad.

______________

🔥 Beneficios destacados durante los OPEN DAYS:

• Financiación a TASA 0%

• Usados con GARANTÍA por 6 meses

• 10% de descuento en los 3 primeros servicios

• 10% de descuento en accesorios

• Bonificaciones especiales

• Cupos de 2×1: «Vienen 2 y paga 1»

______________

“Los OPEN DAYS son un momento clave del año para acercar oportunidades reales a nuestros clientes. Extendemos horarios, sumamos beneficios y brindamos atención personalizada en todas nuestras sucursales. Invitamos a todos a acercarse y vivir la experiencia Opencars”, destacaron desde el equipo comercial del grupo.

______________

📍*¿Dónde?*

En nuestras sucursales de San Nicolás, Junín, Chivilcoy, 9 de Julio, Coronel Suárez, Trenque Lauquen y Olavarría.

📆 ¿Cuándo?

Del jueves 12 al domingo 14 de septiembre.