Yomel, el mayor portfolio de maquinas en forrajes y fertilización del país

Visitar una edición de Expoagro, como fue la reciente muestra 2026, es un paso obligado para cualquier productor ganadero, hortícola, de fruta o agrícola, incluso un agrónomo, pasar por el Stand de la empresa Yomel y conocer las permanentes novedades que la metalmecánica nuevejuliense entrega a cualquieras de las economías agropecuarias del país.

Yomel tiene la única particularidad que cualquiera de sus productos va a estar presente desde la provincia de Ushuaia hasta el norte de nuestro país con sus líneas de forrajes, fertilización y herramientas para la fruta y la horticultura.

En Expoagro la empresa Yomel desplego varias de estas herramientas, además con su Rotoenfardadora Magna 940.25 CUT, fue la «Roto Oficial de Expoagro 2026», comento la Lic. Andrea Medica, responsable de Comunicación y Marketing en la empresa.

La vocera de Yomel recordó en dialogo con El Regional Digital, «somos parte del nacimiento de esta feria, recordemos que es la fusión de de dos grandes ferias que se hicieron una. Así que claramente desde el día uno estamos siendo parte de esta expo», comento, al tiempo que menciono que se están dando muy buenas condiciones climáticas y financieras para hacer muy buenos negocios.

Porque todos quieren hacer negocios con Yomel

El clima de negocios con el que llegaron los productores y contratistas a la Expoagro 2026 se lo vivió desde el inicio de la muestra. El día martes 10 ya en la media mañana el Stand de Yomel estaba a pleno; y Andrea Medica explico que esto se da principalmente por el gran portfolio de productos. Tenemos más de 150 modelos diferentes que componen seis grandes líneas que van desde desmalezadoras, hojas niveladoras, productos para fruto horticultura, productos para fertilización y la la gran línea que tiene que ver con henificación y forraje. En cuanto al stand la marca expuso unos 50 productos de su portfolio, donde además recibió a su red de concesionarios en el país, y a visitantes extranjeros de sud américa donde también Yomel llega con sus productos.

El buen momento de la ganadería, en Yomel supieron visualizarlo Desde la empresa celebran el reacomodamiento productivo y comercial que transita la ganadería vacuna en el país y la demanda del producto carnio. En Yomel supieron visualizar este presente hace unos años y se prepararon para ello, y están a la altura de responder ante el pedido de sus clientes.

Andrea Medica sostuvo que no solo tenemos una gran oferta de productos en esa línea específica que abarca todo lo que es rastrillos de diferentes tipos, también hemos incorporado dos modelos a la línea que tenemos, uno giroscópico doble, desencontrado y uno que se llama desparramador, henficador, donde lo revuelve y lo airea, para luego enrollarlo, o hacer fardo. Incorporamos también una rastra que la habíamos presentado en la Jornada pasada, a hora hicimos unas modificaciones sobre un requerimiento puntual que había de comercio exterior. Ese equipo está presentado con una sembradora Spin, que es una de las variantes. También la rastra se puede usar sin ningún implemento montado, explico.

En desmalezadoras se perfecciono la 4660, la 4330 pasa a tener 0,30 cms. mas, ya que vemos tiene gran potencial, en especial para lo que es mantenimiento de banquinas, rutas y demás usos.